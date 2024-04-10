Logitech G анонсировала выпуск игровой клавиатуры Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard, которая предназначена для профессиональных геймеров

Logitech G анонсировала выпуск игровой клавиатуры Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, которая предназначена для профессиональных геймеров. Клавиатура имеет компактный форм-фактор 60% и обладает технологией Keycontrol, которая позволяет настраивать клавиши с помощью программного обеспечения GHUB. Клавиатура разработана совместно с профессиональными игроками, чтобы соответствовать их требованиям и соревновательным потребностям.

Форм-фактор 60% позволяет освободить место на столе для движений мыши и удовлетворить потребности FPS-геймеров. Профессиональные игроки подтверждают, что PRO X 60 идеально подходит для адаптации к любым условиям и настройкам, а также легко можно брать с собой на соревнования. Новая технология Keycontrol позволяет настраивать до 15 функций на каждую клавишу, а в сочетании с функцией G-SHIFT игроки могут активировать новый слой клавиш и получить быстрый доступ к важным командам.

Клавиатура также обладает надежной и производительной беспроводной технологией LIGHTSPEED от Logitech G. Беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает высокую скорость соединения и надежность передачи данных, что особенно важно для профессиональных игроков, чтобы минимизировать задержку ввода.

PRO X 60 поставляется с оптическими переключателями GX Optical, которые обладают быстрым откликом и устраняют задержку, необходимую для механических переключателей. Клавиатура также имеет двойные колпачки PBT, RGB-подсветку LIGHTSYNC, переключатель игрового режима, ролик громкости и управление мультимедиа, поддержку Bluetooth и поставляется с полужестким чехлом для переноски.

Беспроводная игровая клавиатура PRO X 60 LIGHTSPEED доступна в черном, белом и розовом цветах. Она предлагает профессиональным игрокам компактное и настраиваемое решение, которое удовлетворяет их потребности в производительности и функциональности. Клавиатура уже вызывает положительные отзывы у профессиональных игроков, которые отмечают удобство и мобильность PRO X 60, а также его способность адаптироваться к их потребностям и стилю игры.