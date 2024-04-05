Графический процессор AMD Navi 48 "RDNA 4" подтвержден в патчах ROCm и появится в игровых картах Radeon RX 8000 в этом году

Графический процессор AMD Navi 48, являющийся одним из двух чипов архитектуры RDNA 4, замечен в патчах программного обеспечения ROCm и ожидается, что он ляжет в основу игровых видеокарт Radeon RX 8000 в этом году. Похоже, что ранняя версия кремния GPU уже проходит тестирование в лабораториях AMD.

В отличие от других high-end SKU, таких как Navi 31 (RDNA 3) и Navi 21 (RDNA 2), графический процессор Navi 48 будет ориентирован на массовый рынок и будет иметь высокие показатели производительности по соотношению цены и качества. Информации о RDNA 4 GPU на платформе ROCm GitHub пока мало, но по последним слухам, ожидается, что Navi 48 будет самым быстрым из двух чипов и будет использован для выпуска более дорогих продуктов.

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Новая архитектура GPU AMD RDNA 4 отличается от предыдущих моделей и ожидается, что она будет поддерживать функции трассировки лучей и другие инновационные возможности, такие как технология FSR (FidelityFX Super Resolution) с искусственным интеллектом, которая будет конкурировать с технологией DLSS от NVIDIA. В настоящее время FSR представляет собой отличную альтернативу для геймеров, но благодаря использованию ИИ она может быть усовершенствована и предложить лучшее качество изображения в областях, где она сейчас не может сравниться с DLSS.

Что касается спецификаций графических процессоров RDNA 4, пока есть только несколько слухов. Ожидается, что они будут поддерживать память GDDR7, начальные модули которой будут иметь пропускную способность 28/32 Гбит/с. Также есть возможность, что AMD может использовать более быстрые плашки GDDR6 для экономии средств. По слухам, чипы RDNA 4 будут меньше и монолитными, что означает, что AMD может отказаться от дизайна MCD (Multiple Chip Design) в следующем году.