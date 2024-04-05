Компания Google подала в суд на двух мошенников, которые с помощью обмана заставили ее разместить 87 фальшивых криптовалютных приложений в магазине Play Store

Компания Google подала в суд на двух мошенников, которые с помощью обмана заставили ее разместить 87 фальшивых криптовалютных приложений в магазине Play Store. Этот инцидент является редким случаем, когда крупная компания подвергается мошенничеству. Мошенники смогли собрать сотни тысяч долларов, предлагая жертвам вложить свои деньги в поддельные криптовалютные приложения, но одновременно не позволяя им получить доступ к своим средствам. Обычно Play Store считается одним из самых безопасных магазинов приложений, и Google предпринимает меры для предотвращения подобных инцидентов. Однако в данном случае мошенникам удалось проникнуть в систему и разместить поддельные приложения, создавая при этом законно выглядящие криптобиржи и инвестиционные приложения.

Компания утверждает, что мошенники обманули более 100 000 человек со всего мира на различные суммы. Google уже успела выявить и отключить эти приложения, но мошенники продолжают создавать новые, когда предыдущие приходят в негодность. Несмотря на затраты более $75 000 на расследование, компания больше обеспокоена о своей репутации, чем о финансовых потерях.



Пользователи Android, постоянно видящие множество криптовалютных приложений в магазине Play Store, должны быть осторожны. В случае инвестиций необходимо убедиться, что приложение разработано известным разработчиком или провести поиск о нем, чтобы избежать потери средств впустую. Компания Google намерена защищать своих пользователей в таких ситуациях и пытается навредить мошенникам, подав иск в суд.



Подобные инциденты подчеркивают важность осведомленности пользователей о безопасности. Возможность получить доступ к информации разработчика приложения и проверить его подлинность могут помочь избежать попадания в ловушку поддельных криптовалютных приложений.