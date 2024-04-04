Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
PowerColor представила новую видеокарту Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition
Новинка Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition имеет полностью белый цвет, дополненный нежно-розовыми деталями.

реклама

Компания PowerColor представила новую графическую карту Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition, которая сочетает передовую архитектуру AMD RDNA и оригинальный дизайн. В отличие от других тематических видеокарт, новинка Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition имеет полностью белый цвет, дополненный нежно-розовыми деталями. Этот выбор дизайна создает единый и стильный вид карты, а также добавляет нотку изысканности и ассоциации с цветением вишни. Все детали выполнены в цветах сакуры – от белой печатной платы до белого радиатора и кулера с розовыми акцентами.
Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition предлагает улучшенное охлаждение и высокие тактовые частоты, что делает ее идеальным выбором для требовательных игр. Кроме того, вентиляторы оборудованы светодиодной подсветкой с возможностью выбора из трех режимов: яркий розовый, элегантный белый и режим "без подсветки". Благодаря двойному переключателю BIOS, геймеры могут настроить работу карты под свои потребности, выбрав оптимальный режим для разгона или бесшумной работы.
Будет доступна ограниченная версия карты Hellhound RX 7800 XT Sakura Limited Edition. Она выделяется уникальной упаковкой с изображением сакуры. Каждая карта этой ограниченной серии поставляется с специальным держателем для GPU, который не только придает системе эксклюзивный вид, но также обеспечивает надежную защиту от перекоса платы.

#powercolor
+
Написать комментарий (0)
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
Цена Radeon RX 7900 XTX упала до 889 долларов на Newegg
PowerColor представила Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura Edition в бело-розовом оформлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
5
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
9
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
10
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
44
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
244
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
3
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
90
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
222
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
32

Сейчас обсуждают

ev_rus
21:39
А кто меня опустил то, где, дурачок, боты минус чтоль нажали на который всем плевать кроме тебя и твоего дырявого Реда? В дискуссию то конструктив ты не вытягиваешь, только на бутылку присаживаешься в...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Фартовый
21:39
на грузинском он пишет
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
ev_rus
21:37
Тебе до этой технологии на 6600 как до луны, мечтай. Так прикольно два твинка голубка базарят друг с другом, вот где реальная дурка.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
СпицыалистЪ
21:34
от бабок с банками огурцов в руках
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
Фартовый
21:34
Он за всю свою жизнь ни одного обещания не сдержал, и ни одного доброго дела не сделал.
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Артём Николаев
21:33
Зачем кто-то ломится в гейропу, где тлен и бездуховность? Наоборот должны с той стороны заставы штурмовать ради дешёвого газа и стабильности.
Финляндия закрыла границу с Россией на неопределённый срок
Фартовый
21:32
про нациста Артёмку Николаева
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Артём Николаев
21:29
Перескажите кто-нибудь, о чём статья?
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Акбашев Михаил
21:26
Вот тут соглашусь.Если Атомик Харт купил, прошёл, ещё плюс длц, то Смуту чуть не купил, а надежды возлагал, благо посмотрел стрим и всё желание отпало напрочь.Жаль что игра получилось не игрой, а по с...
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
jsth
21:23
Статья понятно для наброса - он удался, бурление началось. Но комменты меня не разочаровали, хорошо посмеялся. Кстати, Зитакс, а может твоя 1650 в апексе 1080р 200 кадров дать? Я просто играю на 6500...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем