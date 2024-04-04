Новинка Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition имеет полностью белый цвет, дополненный нежно-розовыми деталями.

Компания PowerColor представила новую графическую карту Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition, которая сочетает передовую архитектуру AMD RDNA и оригинальный дизайн. В отличие от других тематических видеокарт, новинка Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition имеет полностью белый цвет, дополненный нежно-розовыми деталями. Этот выбор дизайна создает единый и стильный вид карты, а также добавляет нотку изысканности и ассоциации с цветением вишни. Все детали выполнены в цветах сакуры – от белой печатной платы до белого радиатора и кулера с розовыми акцентами.

Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition предлагает улучшенное охлаждение и высокие тактовые частоты, что делает ее идеальным выбором для требовательных игр. Кроме того, вентиляторы оборудованы светодиодной подсветкой с возможностью выбора из трех режимов: яркий розовый, элегантный белый и режим "без подсветки". Благодаря двойному переключателю BIOS, геймеры могут настроить работу карты под свои потребности, выбрав оптимальный режим для разгона или бесшумной работы.

Будет доступна ограниченная версия карты Hellhound RX 7800 XT Sakura Limited Edition. Она выделяется уникальной упаковкой с изображением сакуры. Каждая карта этой ограниченной серии поставляется с специальным держателем для GPU, который не только придает системе эксклюзивный вид, но также обеспечивает надежную защиту от перекоса платы.