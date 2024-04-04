Прототип Galaxy Z Fold 6 демонстрирует более высокий и широкий внешний экран, почти как на Galaxy S24 Ultra

Прототип Galaxy Z Fold 6 продемонстрировал расширенный передний экран, который внешне очень похож на экран Galaxy S24 Ultra. Официальный анонс Galaxy Z Fold 6 запланирован на ближайшие месяцы, и по всей видимости, Samsung намерена внести некоторые изменения в свой складной телефон. Это хорошая новость, поскольку предыдущие модели Galaxy Z Fold были весьма консервативными с точки зрения дизайна. Таким образом, у Samsung будет возможность создать более привлекательное устройство. Изображение прототипа было опубликовано в соцсети X и, хотя это только самая ранняя стадия разработки, оно дает представление о том, что ожидать от новой модели. Однако, стоит помнить, что это всего лишь прототип, и в конечной версии Samsung может внести изменения.

На изображении прототипа мы видим, что устройство имеет соотношение сторон 22:9, что немного отличается от соотношения сторон предыдущей модели Galaxy Z Fold 5, которое составляло 21,6:18. Для сравнения, у Galaxy S24 Ultra соотношение сторон составляет 19,5:9. Можно предположить, что внешний экран Galaxy Z Fold 6 будет выглядеть иначе, однако окончательное суждение можно будет сделать только после появления рендеров.



Планируется, что анонс Galaxy Z Fold 6 состоится в июле, что будет очень ожидаемым событием для фанатов марки. Также ходят слухи о премиальной и доступной версиях устройства, но пока не ясно, следует ли Samsung этим путем. Все же стоит отметить, что базовая модель уже будет достаточно дорогой. Что касается технических характеристик, можно ожидать использования процессора Snapdragon 8 Gen 3, обновленных камер и быстрой зарядки мощностью 25 Вт. А также по слухам, телефон может получить титановую рамку.