Поставщики стремятся поднять контрактные цены, но в условиях неопределенного спроса рост цен на DRAM во 2Q24 ожидается на уровне 3-8%

Поставщики DRAM стремятся повысить контрактные цены во втором квартале, однако рост цен ожидается на уровне 3-8% из-за неопределенного спроса на эту продукцию. Несмотря на усилия по сокращению запасов, поставщики пока не достигли необходимого уровня, а общий прогноз спроса на этот год остается слабым. Более того, ожидается, что значительное повышение цен ослабит импульс к пополнению запасов. Поэтому прогнозируется рост контрактных цен на DRAM во втором квартале.

Повышение спроса на DRAM для ПК ожидается во втором квартале из-за перехода на DDR5-совместимые процессоры. Производители переходят на более современные и экономически эффективные процессы производства DDR5, что может привести к росту их рентабельности. Однако, несмотря на то, что цены на DDR5 уже выросли в первом квартале, ожидается замедление этого роста во втором квартале из-за возможного появления спроса на ПК с искусственным интеллектом.



В секторе серверной DRAM продолжается интерес к накоплению запасов DDR5. Однако, по состоянию на первый квартал, DDR5 только частично проникла на рынок, что говорит о том, что спрос на данный продукт пока не такой высокий, как ожидалось.