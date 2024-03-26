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ddr22
Новый чип Apple A18 Pro может сохранить 6-ядерный GPU, как у A17 Pro
Следующий процессор Apple A18 Pro, который будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, может сохранить 6-ядерный графический процессор (GPU), как у A17 Pro

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Следующий чипсет Apple A18 Pro, который предположительно будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, может сохранить 6-ядерный графический процессор (GPU) такой же, как и его предшественник A17 Pro. Это может означать, что графическая производительность этих новых моделей iPhone может не привести к значительному увеличению. Однако, Apple A18 Pro будет обладать другими хитростями, которые еще предстоит раскрыть.
В отличие от A17 Pro, Apple A18 Pro будет оснащен генеративными функциями искусственного интеллекта (ИИ). Ранее стало известно, что этот новый чип будет иметь обновленный нейронный движок для расширенных возможностей генеративного ИИ. Теперь аналитик Джефф Пу сообщил, что Apple сфокусируется на внедрении функций генеративного ИИ в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ожидается, что вместе с этим мы увидим также обновления iOS 18, которые будут ориентированы на использование ИИ. Изменения могут произойти в различных приложениях Apple, включая Siri, Spotlight, Apple Music, Health, Messages, Numbers, Pages, Keynote, Shortcuts и других. 

В дополнение к этому также было заявлено, что Apple сотрудничает с Google для внедрения своего искусственного интеллекта Gemini AI. Точная природа и детали этого сотрудничества не раскрываются, но он мог бы предложить дополнительные возможности ИИ для устройств Apple. 

Однако, несмотря на ограничения в графической производительности чипсета A18 Pro, ожидается, что новые iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max все равно принесут значительные улучшения и новые функции благодаря генеративному ИИ и другим улучшениям. Ожидается, что эти новые модели iPhone станут лидерами в области производительности и функциональности, и они могут внести значительный вклад в развитие генеративного ИИ и его применения в мобильных устройствах.

#a18 pro
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Возможности ИИ в iPhone 16 Pro будут увеличены с помощью усовершенствованного чипа A18 Pro
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