Компания MediaTek объявила о запуске платформы для проектирования ASIC нового поколения, объединяющей электрические и оптические входы/выходы

Компания MediaTek объявила о запуске новой платформы для проектирования ASIC нового поколения с гетерогенной интеграцией высокоскоростных электрических и оптических входов/выходов. Данная платформа предлагает объединение 8x800G электрических и 8x800G оптических каналов для более гибкого развертывания. Она использует собственные SerDes от MediaTek для электрического ввода/вывода и оптический двигатель Odin от Ranovus для оптического ввода/вывода. Это гетерогенное решение, включающее 112G LR SerDes и оптические модули, позволяет сократить площадь платы и стоимость устройств, а также увеличить плотность полосы пропускания и снизить потребление энергии на 50% по сравнению с существующими решениями.

Помимо этого, оптический двигатель Odin компании Ranovus поддерживает как внутренние, так и внешние лазерные оптические модули, что позволяет лучше соответствовать практическим сценариям использования. MediaTek, благодаря своим возможностям в области производства передовых техпроцессов, упаковки, терморегулирования и надежности, в сочетании с оптическим опытом, позволяет клиентам получить доступ к новейшим технологиям для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения и сетей центров обработки данных.

Эта новая платформа MediaTek предлагает преимущества гетерогенной интеграции высокоскоростных электрических и оптических входов/выходов, что позволяет более эффективно использовать пропускную способность и снизить энергопотребление системы. Кроме того, компания Ranovus предлагает оптический двигатель Odin, который обеспечивает гибкость выбора между внутренними и внешними лазерными оптическими модулями, чтобы соответствовать различным сценариям применения. Платформа MediaTek в сочетании с оптическим двигателем Odin позволяет клиентам использовать передовые технологии для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения и сетей центров обработки данных.