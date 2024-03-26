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ddr22
InnoGrit начала массовое производство контроллера YRS820 PCIe 5.0 на архитектуре RISC-V
InnoGrit начала массовое производство контроллера YRS820 PCIe 5.0, который работает на архитектуре RISC-V

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Китайская компания InnoGrit начала массовое производство контроллера YRS820 PCIe 5.0, который основан на архитектуре RISC-V. InnoGrit уже представляла свой маломощный 12-нанометровый контроллер IG5666 в начале года, но YRS820 привлекает к себе повышенное внимание, так как он предназначен для потребительского сегмента. Этот контроллер является дочерним производным от YRS900, которой был представлен в сентябре прошлого года и разработан с учетом экспортных ограничений США.
По данным представителей компании, контроллер YRS820 основан на архитектуре RISC-V и имеет 4-канальный интерфейс PCIe 5.0, 8 каналов флэш-памяти NAND, поддержку NVMe 2.0, скорость передачи данных по интерфейсу 2667 МТ/с и максимальную емкость до 8 ТБ. Он предназначен для установки в потребительские комплектующие высокого класса и ориентирован на сегмент рынка ПК с искусственным интеллектом. Контроллер обещает ускорить обработку данных для конкретных приложений и обеспечить высокую стабильность, согласованность и безопасность.
InnoGrit является дочерней компанией Yingren Technology и, хотя ее известность за пределами Китая пока не так велика, они стремятся развиваться на западных рынках.

#innogrit
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Teamgroup представила PCI-E 5.0 SSD T-FORCE GE PRO на новом контроллере InnoGrit IG5666
InnoGrit начинает массовое производство RISC-V контроллера YRS820 для PCIe 5.0 накопителей
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Chihonya
15:59
биквайт хоть для начала, а кулера и поменять можно
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Рамаз Данелия
15:59
а какой кулер для тя топовый? ноктя цветом кала? отвечаешь что текут прокладки?
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Chihonya
15:58
ну да, топовый для нищих, ты нормальные фирмы хоть на картинках видел? бу 3080 орель с дерьмоохладом и текущими прокладками это топ?
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Рамаз Данелия
15:58
собери лучше умник? из новых комлектущих с гарантией 3 года?
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Рамаз Данелия
15:56
всратый кулер? это топовый вообще-то. и видяха топовая. нет не я, но статья очень качественная
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sotar
15:56
Сборка, как пожрать говна за 80К. Ну ок.
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Chihonya
15:55
бушная печь со всратым кулером, брысь под шконку сказал! а автор статейки ты, шишан?
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swr5
15:55
Нет игр с лучами, есть лучи для игр.
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Рамаз Данелия
15:53
автор статьи же не себе собирал, а сыну друга. а у меня само собой все топовое
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Chihonya
15:52
нормальные пацыки сразу берут нормальное, в отличии от тебя нищего с баклахой майкопского)
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
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