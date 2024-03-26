InnoGrit начала массовое производство контроллера YRS820 PCIe 5.0, который работает на архитектуре RISC-V

Китайская компания InnoGrit начала массовое производство контроллера YRS820 PCIe 5.0, который основан на архитектуре RISC-V. InnoGrit уже представляла свой маломощный 12-нанометровый контроллер IG5666 в начале года, но YRS820 привлекает к себе повышенное внимание, так как он предназначен для потребительского сегмента. Этот контроллер является дочерним производным от YRS900, которой был представлен в сентябре прошлого года и разработан с учетом экспортных ограничений США.

По данным представителей компании, контроллер YRS820 основан на архитектуре RISC-V и имеет 4-канальный интерфейс PCIe 5.0, 8 каналов флэш-памяти NAND, поддержку NVMe 2.0, скорость передачи данных по интерфейсу 2667 МТ/с и максимальную емкость до 8 ТБ. Он предназначен для установки в потребительские комплектующие высокого класса и ориентирован на сегмент рынка ПК с искусственным интеллектом. Контроллер обещает ускорить обработку данных для конкретных приложений и обеспечить высокую стабильность, согласованность и безопасность.

InnoGrit является дочерней компанией Yingren Technology и, хотя ее известность за пределами Китая пока не так велика, они стремятся развиваться на западных рынках.