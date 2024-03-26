8-ядерный процессор Intel Lunar Lake с iGPU Arc Battlemage Xe2 был замечен в ноутбуках Samsung Galaxy Book5 Pro нового поколения

8-ядерный процессор Intel Lunar Lake с iGPU Arc Battlemage Xe2 был замечен в ноутбуках Samsung Galaxy Book5 Pro нового поколения. Этот процессор стал предметом интереса после того, как он был обнаружен в базе данных SiSoftware Sandra на ноутбуке Samsung Galaxy Book5 Pro с номером NT940XGK-DSD. Он является преемником процессоров Intel Meteor Lake Core Ultra, которые используются в текущей линейке Samsung Galaxy Book4.

Спецификации процессора Intel Lunar Lake указывают на базовую тактовую частоту 1,6 ГГц и турбо-частоту до 2,8 ГГц. Процессор имеет 8 ядер, включающих четыре P-ядра Lion Cove и четыре E-ядра Skymont. Возможно, в следующем поколении ожидается отказ от технологии SMT, что может означать наличие всего 8 потоков. Кроме того, процессор обладает 12 МБ кэша L3.

Эти новые процессоры и iGPU позволят улучшить производительность ноутбуков Samsung Galaxy Book5 Pro. Что касается графики, процессор Intel Lunar Lake будет оснащен графической архитектурой Battlemage Xe2-LPG следующего поколения.

Все эти новые характеристики означают, что ноутбуки Samsung Galaxy Book5 Pro нового поколения будут обладать высокой производительностью и мощностью, что может привлечь внимание любителей игр и тех, кто работает с требовательными задачами, такими как обработка видео или 3D-моделирование. Однако, пока это только предварительная информация, и официальные подробности о новых ноутбуках Samsung Galaxy Book5 Pro с процессорами Intel Lunar Lake и iGPU Arc Battlemage Xe2 пока не были представлены.