В ходе продолжительной онлайн-трансляции разработчики Grinding Gear Games сообщили о нескольких новостях о Path of Exile 2

В ходе продолжительной онлайн-трансляции разработчики Grinding Gear Games сообщили о нескольких новостях о Path of Exile 2. Была объявлена задержка бета-теста, который должен был состояться в июне, и теперь он перенесен на конец 2024 года. Однако, альфа-тест все еще пройдет в июне. Такое решение связано с желанием студии как следует отполировать игру перед релизом. Отложение бета-теста несет и хорошие новости, так как даст возможность разработчикам еще больше улучшить игровой процесс и исправить возможные ошибки.





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На трансляции был представлен новый игровой класс - рейнджер, который будет самым подвижным классом в игре. Благодаря новым способностям и навыкам быстрого передвижения, рейнджер сможет свободно перемещаться по полю боя и держать врагов на расстоянии с помощью стрел. Количество окружений и монстров в игре значительно увеличится - ожидается более 600 монстров и 100 боссов. Игроков также ждет система эндшпиля с более чем 100 картами, на которых можно будет сражаться с боссами и модифицировать версии предыдущих Лиг.

В Path of Exile 2 игроки смогут выбрать один из двенадцати классов персонажей и смешивать навыки из многих классов для создания уникального персонажа. Каждый класс имеет три специализации, всего представлено 36 классов. Разработчики также добавили новые Skill Gems и Support Gems, которые позволяют игрокам получить разрушительные активные умения и изменять их поведение.

Кроме того, студия представила информацию о следующем расширении для Path of Exile под названием Necropolis League, которое будет выпущено 29 марта. Игрокам предстоит сразиться с духами, преследующими монстров, и спасать мир от их ярости. Для этого им будет предоставлен Фонарь Аримора, с помощью которого можно изучать духов и манипулировать ими, а также контролировать сложность игры.

В обновлении 3.24 для Path of Exile также будет внесено ряд улучшений в эндшпиль. Был изменен способ доступа к боссам Uber Pinnacle с Древа Атласа, добавлены новые камни и уровень модификаторов на новых картах. Также игроки теперь смогут иметь несколько копий Древа Атласа и разблокировать дополнительные деревья, пройдя основной контент игры.