Warner Bros. Games и Rocksteady опубликовали обновленный план первого сезона игры "Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости"

Warner Bros. Games и Rocksteady опубликовали обновленный план первого сезона игры "Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости". В этом первом сезоне игроки отправятся в Elseworld, захваченный Брэйниаком, чтобы спасти и завербовать версию Джокера из альтернативной реальности. Загрузка Джокера будет первым DLC-дополнением, доступным после запуска игры.

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Геймплей Джокера будет включать использование взрывчатки и зонтика с ракетным двигателем для перемещения по воздуху и скольжения по Метрополису. Весь контент первого сезона будет происходить в постоянно меняющейся версии Метрополиса в стиле Elseworld, соответствующем образу Джокера.

Первый сезон "Отряда самоубийц: Убить Лигу Справедливости" будет состоять из двух эпизодов, каждый из которых будет содержать новые вторжения, крепости, миссии и задания, а также оружие, снаряжение и косметику на тему суперзлодеев DC. Кроме того, игроков ожидают бои с боссами, включающие вариант Лиги Справедливости, созданный Брэйниаком.

Первый эпизод, "Страх", будет представлен 28 марта и включит новое снаряжение, вдохновленное токсинами и ядами Пугала, а также предметы с изображением Безумного Шляпника, Мерлина и Доктора Психо. Вместе с этим будут доступны новые миссии Mayhem и Assault, а также новый тип миссий под названием Combat Incursions. Также Брэйниак представит множество новых мутаторов, повышая сложность игры.

Второй эпизод, "Двойственность", будет выпущен в середине сезона и включит новые типы миссий, врагов с использованием энергии Зеленого Фонаря, новые наборы снаряжения Two-Face Infamy и новое оружие Notorious, основанное на суперзлодеях DC Reverse-Flash и Black Manta.

Кроме того, в первом сезоне игры игроки смогут обнаружить нового производителя оружия под названием Intergang. Вооружение от Intergang обладает высоким уровнем урона и способно выпускать несколько снарядов при каждом выстреле. Оружие этого производителя будет доступно в разных редкостях, включая легендарное оружие.

В целом, игроки могут ожидать захватывающий геймплей и большой объем контента в первом сезоне игры "Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости", который начнется 28 марта.