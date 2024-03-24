Продюсер игры, Дзюн Фурутани, рассказал о различных новых механиках и функциях, возвращенных в игру.

Bandai Namco показала геймплей новой игры "DRAGON BALL: Sparking! ZERO", которая включает в себя новых персонажей. Во вселенной DRAGON BALL существует много персонажей, объединяющих в себе скорость и мощь, но среди новых бойцов есть те, для которых сила и быстрота являются главными чертами.

реклама

Продюсер игры, Дзюн Фурутани, рассказал о различных новых механиках и функциях, возвращенных в игру. Это включает "Подсчет навыков", "Счетчик мести" и "Исчезающие атаки". Все эти усовершенствования позволяют игрокам контратаковать противников и добавляют больше стратегии в битвы. Благодаря этим новым элементам геймплея, сражения в DRAGON BALL: Sparking! ZERO становятся еще более зрелищными, быстрыми и аутентичными.

Однако, перед тем, как погрузиться в игру, игрокам предложили задуматься, что они предпочитают больше - силу или ловкость. Возможно, кто-то предпочтет сырую и подавляющую силу, в то время как другие выберут молниеносную и маневренную ловкость.

Игра "DRAGON BALL: Sparking! ZERO" предлагает новые персонажи и усовершенствованные механики, которые позволяют игрокам участвовать в захватывающих боях в стиле аниме. Геймплей становится еще более зрелищным, аутентичным и стратегическим. Поклонники серии Budokai Tenkaichi имеют возможность узнать больше о новом продолжении игры и ее уникальных возможностях и механиках, которые добавят новую глубину и интерес к игре.