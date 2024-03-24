AMD официально подтвердила архитектуру графических процессоров Radeon RDNA 3+ на 2024 год, которая будет использоваться в APU Strix Point следующего поколения

AMD официально подтвердила архитектуру графических процессоров Radeon RDNA 3+ на 2024 год, которая будет использоваться в APU Strix Point следующего поколения. AMD RDNA 3+ будет использоваться в APU Strix Point в этом году, а также в NPU следующего поколения XDNA 2 для 3-кратного повышения производительности искусственного интеллекта. Архитектура GPU AMD RDNA 3+ для APU Radeon и Ryzen является оптимизацией существующих IP-адресов RDNA 3, которые мы видели в графических процессорах Radeon RX 7000 и APU Ryzen 7040/8040. AMD подтвердила, что эта архитектура будет использована в APU Strix Point, которые выпустят в конце этого года.

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APU AMD Ryzen 8050 Strix Point обещает 3-кратное улучшение возможностей генеративного искусственного интеллекта. Для достижения такого уровня производительности в APU Strix Point будет использоваться новейшая NPU XDNA 2 и более надежный набор программного обеспечения Ryzen AI. Учитывая, что APU AMD Ryzen 8040 Hawk Point обеспечивают производительность до 16 ТОР, 3-кратное улучшение в APU Ryzen 8050 Strix Point означает, что мы получим до 48 ТОР производительности ИИ.

Ожидается, что APU AMD Strix Point будет выпущен во второй половине 2024 года, а первые поставки OEM-производителям начнутся в следующем году. APU Strix Point будет иметь монолитный дизайн Zen 5 с до 12 ядрами, 32 МБ общего кэша L3, 16 вычислительных блоков RDNA 3+ и интегрированный движок XDNA 2. Ожидается, что эти новые APU будут иметь значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями и достигнут производительности, сопоставимой с некоторыми конкурентными решениями, такими как RTX 3050 Max-Q и RTX 4070 Max-Q.

AMD стремится ускорить выпуск своих платформ следующего поколения и находится в поездке по Китаю, чтобы встретиться с партнерами в области ИИ и ПК. Помимо APU Strix Point, Intel также планирует предложить свои продукты Arrow Lake и Lunar Lake примерно в то же время. Ожидается, что эти новые продукты от AMD и Intel привнесут значительные улучшения в производительность искусственного интеллекта и окажут влияние на развитие рынка компьютерных компонентов.