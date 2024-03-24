Последнее обновление прошивки PlayStation VR2 позволяет гарнитуре работать на ПК через прямое подключение

Последнее обновление прошивки PlayStation VR2 позволяет гарнитуре работать на ПК через прямое подключение. Это дает возможность отказаться от использования драйверов или аппаратных обходных путей для работы под Windows. Однако, чтобы гарнитура работала на ПК, все равно потребуется адаптер VirtualLink. Если Sony планирует выпустить официальные драйверы для ПК, то они должны будут предоставить этот адаптер пользователям. Но пока ничто в прошивке гарнитуры не указывает на то, будет ли это обновление работать с NVIDIA или можно будет использовать решение для потоковой передачи данных.

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Если PlayStation VR2 будет работать на ПК без консоли PlayStation 5, это значительно повысит популярность гарнитуры. Ранее появились слухи, что Sony приостановила производство гарнитур PlayStation VR2 из-за большого количества выпущенных устройств. Теперь, когда доступ к ПК стал возможен, остается только ждать, как гарнитура будет поддерживаться на ПК.