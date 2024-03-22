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ddr22
Honor Magic6 Pro занял первое место в рейтинге DXOMark
Honor Magic6 Pro занял первое место в рейтинге DXOMark, став лучшим смартфоном с точки зрения производительности камеры

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Honor Magic6 Pro занял первое место в рейтинге DXOMark, став лучшим смартфоном с точки зрения производительности камеры. Он опередил такие известные модели, как Oppo Find X7 Ultra и Huawei Mate 60 Pro+. Оценки Honor Magic6 Pro включали 160 баллов в фото, 85 баллов в боке, 83 балла в предпросмотре, 160 баллов в зуме и 150 баллов в видео. Эти результаты говорят о том, что камера телефона показала отличные характеристики как в помещении, так и на улице, а также в условиях недостаточной освещенности. Она обеспечивает яркие и естественные цвета на фото и видео, сохраняет детализацию при масштабировании и обладает высокой точностью автофокуса.

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Однако у Honor Magic6 Pro также есть недостатки. Фотографии, видео и увеличенные изображения не всегда выглядят естественно из-за неестественной прорисовки деталей. Разница в резкости кадров может появляться при записи видео. На высококонтрастных сценах могут возникать артефакты, а при съемке портретов в условиях недостаточной освещенности наблюдается размытие движения. Однако эти недостатки не перевешивают плюсы.

Honor Magic6 Pro справился с конкуренцией с такими популярными моделями, как Oppo Find X7 Ultra, Huawei Mate 60 Pro+, Huawei P60 Pro, iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro. Эти результаты делают Honor Magic6 Pro одним из сильнейших смартфонов на рынке. Если вы ищете телефон с лучшей камерой, то Honor Magic6 Pro будет отличным выбором.

В целом, Honor Magic6 Pro установил новый стандарт для камер в смартфонах, обеспечивая высокое качество изображения и хорошую производительность в различных условиях. Это делает его привлекательным выбором для фотолюбителей и профессионалов, которым важно иметь качественные фотографии на своем мобильном устройстве.

#honor magic6 pro
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