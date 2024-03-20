Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Supermicro представила новые системы на базе NVIDIA для генеративного ИИ
Supermicro, ведущий поставщик комплексных ИТ-решений, объявил о выпуске новых систем для ускорения развертывания генеративного искусственного интеллекта

реклама

Supermicro, ведущий поставщик комплексных ИТ-решений, объявил о выпуске новых систем для ускорения развертывания генеративного искусственного интеллекта. Решения Supermicro SuperCluster представляют собой базовые строительные блоки для больших языковых моделей (LLM). Три решения Supermicro SuperCluster уже готовы к развертыванию рабочих нагрузок ИИ. Эти системы призваны обеспечить мощное обучение LLM и выполнение объемных вычислительных задач ИИ. 
Президент и генеральный директор Supermicro, Чарльз Лян, отметил, что в настоящую эпоху ИИ, единицей вычислений являются кластеры, и Supermicro может поставлять полноценные кластеры ИИ своим клиентам быстрее, чем когда-либо. Один из предлагаемых кластеров состоит из 64 узлов и оснащен 512 графическими процессорами NVIDIA HGX H200 с 72 ТБ памяти HBM3e. Все решения SuperCluster совмещаются с программным обеспечением NVIDIA AI Enterprise и идеально подходят для корпоративных и облачных инфраструктур для обучения современных LLM с триллионами параметров.

Системы Supermicro 4U NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU предлагают удвоенную плотность по сравнению с системами 8U с воздушным охлаждением благодаря использованию жидкостного охлаждения. Блоки распределения охлаждения Supermicro обеспечивают оптимальную температуру GPU и CPU, что повышает производительность системы. NVIDIA HGX H100/H200 с 8 GPU обеспечивают высокую пропускную способность и емкость памяти GPU, что делает их идеальными для выполнения LLM-моделей.

реклама

Supermicro предлагает также системы на базе "суперчипов" NVIDIA GH200 Grace Hopper, которые создают основу для будущих кластеров генеративного ИИ. Системы MGX позволяют создавать мощные облачные вычислительные машины. В целом, Supermicro SuperCluster предоставляет фундаментальные строительные блоки для ГИИ и LLM, обеспечивая мощность и производительность.

#supermicro
+
Написать комментарий (0)
Supermicro представила решения для улучшения производительности сетей 5G и телекоммуникаций
Supermicro испытывает дефицит чипов NVIDIA
Supermicro представила новые системы искусственного интеллекта (ИИ) для периферийных зон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
+
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
3
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
24
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
17:30
Это по-твоему что, ходячий трипер мозга? https://www.amazon.com/Intel-Desktop-Micro-ATX-Processors-BOXDH67GDB3/dp/B004Q7JRNO
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Windmark
17:27
Ты же пассив
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Windmark
17:25
Речь про декстоп шла . Тупень. Даже если на то пошло , то интел не сама ее делает , а сторонная организация типо асуса , которая шлёпает шильдик и всё .
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Чато -- Бот
17:24
За минувшие сутки ВС РФ 136 раз обстреляли Сумскую область В эту игру можно играть вдвоём. https://t.me/imperialherald/12948 Итоги набега хохла на границу России. Всю приграничную зону Сумской област...
ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области
artemuss1990
17:22
Если отключить гавно лучи прекрасно вывезет без всяких мухлежных FSR/DLSS
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Руслан Знамов
17:21
Фейк в том, что это не ИИ ...
BitTorrent потерял лидерство в рейтинге интернет-трафика, уступив место облачным хранилищам и TikTok
star5
17:20
Совсем Америкосы стыд потеряли , Вы у нас заводы постройте,за свои деньги, а мы у вас потом их отберём, Санкции мол, за Тайвань, за дружбу с Россией, не с теми торгуете не тех поддерживаете, звезды на...
Трамп предложил Китаю построить автозаводы в Мичигане, Огайо и Южной Каролине
Иван Горыныч
17:11
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
OgoGoLog
17:09
Гитхаб это про мощности хранения, оплачиваемые теперь майкрософтом. Всё остальное это открытый Git от Линуса Торвальдса - "копируй - не хочу". А если не нравится Git, то полно и других свободных SVN-с...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Apsheronsky tchai
17:07
Защеканчик, это интел-то не выпускает материнок? Даже серверных? Амудей – это всё-таки диагноз.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем