Supermicro, ведущий поставщик комплексных ИТ-решений, объявил о выпуске новых систем для ускорения развертывания генеративного искусственного интеллекта

Supermicro, ведущий поставщик комплексных ИТ-решений, объявил о выпуске новых систем для ускорения развертывания генеративного искусственного интеллекта. Решения Supermicro SuperCluster представляют собой базовые строительные блоки для больших языковых моделей (LLM). Три решения Supermicro SuperCluster уже готовы к развертыванию рабочих нагрузок ИИ. Эти системы призваны обеспечить мощное обучение LLM и выполнение объемных вычислительных задач ИИ.

Президент и генеральный директор Supermicro, Чарльз Лян, отметил, что в настоящую эпоху ИИ, единицей вычислений являются кластеры, и Supermicro может поставлять полноценные кластеры ИИ своим клиентам быстрее, чем когда-либо. Один из предлагаемых кластеров состоит из 64 узлов и оснащен 512 графическими процессорами NVIDIA HGX H200 с 72 ТБ памяти HBM3e. Все решения SuperCluster совмещаются с программным обеспечением NVIDIA AI Enterprise и идеально подходят для корпоративных и облачных инфраструктур для обучения современных LLM с триллионами параметров.

Системы Supermicro 4U NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU предлагают удвоенную плотность по сравнению с системами 8U с воздушным охлаждением благодаря использованию жидкостного охлаждения. Блоки распределения охлаждения Supermicro обеспечивают оптимальную температуру GPU и CPU, что повышает производительность системы. NVIDIA HGX H100/H200 с 8 GPU обеспечивают высокую пропускную способность и емкость памяти GPU, что делает их идеальными для выполнения LLM-моделей.

реклама

Supermicro предлагает также системы на базе "суперчипов" NVIDIA GH200 Grace Hopper, которые создают основу для будущих кластеров генеративного ИИ. Системы MGX позволяют создавать мощные облачные вычислительные машины. В целом, Supermicro SuperCluster предоставляет фундаментальные строительные блоки для ГИИ и LLM, обеспечивая мощность и производительность.