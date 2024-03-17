Компания Intel выпустила новый процессор для настольных ПК - Core i9-14900KS, который является самым быстрым в мире

Компания Intel выпустила новый процессор для настольных ПК - Core i9-14900KS, который является самым быстрым в мире. Этот процессор предлагает тактовую частоту 6,2 ГГц и стоит $699. Он имеет 24 ядра (8 производительных и 16 эффективных), 32 потока, 150 Вт базовой мощности процессора, 36 МБ кэша и 20 линий PCIe.

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Intel Core i9-14900KS обладает самыми высокими тактовыми частотами среди настольных процессоров и высокими показателями энергопотребления. Он предназначен для энтузиастов, которые ищут максимальную производительность. Процессор также поддерживает технологию Intel Thermal Velocity Boost, которая позволяет достичь максимальной турбо-частоты до 6,2 ГГц.

Важной особенностью Intel Core i9-14900KS является поддержка Intel APO, что обеспечивает улучшение производительности в играх до 11%. Эта поддержка включает 14 игровых игр.

Процессор совместим с материнскими платами Z790 и Z690, также поддерживает память DDR5-5600 или DDR4-3200. Он предлагает ряд других технических характеристик, включая 32 МБ кэша L2, 36 МБ кэша L3 и 20 дорожек PCIe.

Сравнение процессора Intel Core i9-14900KS с процессорами AMD Ryzen 7000 показало, что Core i9-14900KS предлагает на 15% более высокую игровую производительность, чем Core i9-13900KS, и на 26% превосходит AMD Ryzen 9 7950X3D.

Технология Intel APO оптимизировала процессор для более быстрой обработки данных, а также обеспечивает значительное улучшение производительности в играх.

Intel Core i9-14900KS уже доступен во ведущих розничных магазинах. Он предлагает высокую производительность и подходит для энтузиастов, которые ищут максимальную мощность для игр и создания контента.