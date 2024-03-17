Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Intel выпустила самый быстрый в мире процессор Core i9-14900KS
Компания Intel выпустила новый процессор для настольных ПК - Core i9-14900KS, который является самым быстрым в мире

реклама

Компания Intel выпустила новый процессор для настольных ПК - Core i9-14900KS, который является самым быстрым в мире. Этот процессор предлагает тактовую частоту 6,2 ГГц и стоит $699. Он имеет 24 ядра (8 производительных и 16 эффективных), 32 потока, 150 Вт базовой мощности процессора, 36 МБ кэша и 20 линий PCIe.

реклама

Intel Core i9-14900KS обладает самыми высокими тактовыми частотами среди настольных процессоров и высокими показателями энергопотребления. Он предназначен для энтузиастов, которые ищут максимальную производительность. Процессор также поддерживает технологию Intel Thermal Velocity Boost, которая позволяет достичь максимальной турбо-частоты до 6,2 ГГц.

Важной особенностью Intel Core i9-14900KS является поддержка Intel APO, что обеспечивает улучшение производительности в играх до 11%. Эта поддержка включает 14 игровых игр.

Процессор совместим с материнскими платами Z790 и Z690, также поддерживает память DDR5-5600 или DDR4-3200. Он предлагает ряд других технических характеристик, включая 32 МБ кэша L2, 36 МБ кэша L3 и 20 дорожек PCIe. 

Сравнение процессора Intel Core i9-14900KS с процессорами AMD Ryzen 7000 показало, что Core i9-14900KS предлагает на 15% более высокую игровую производительность, чем Core i9-13900KS, и на 26% превосходит AMD Ryzen 9 7950X3D.

Технология Intel APO оптимизировала процессор для более быстрой обработки данных, а также обеспечивает значительное улучшение производительности в играх.

Intel Core i9-14900KS уже доступен во ведущих розничных магазинах. Он предлагает высокую производительность и подходит для энтузиастов, которые ищут максимальную мощность для игр и создания контента.

#intel
+
Написать комментарий (0)
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
В E-ядрах процессоров Intel нашли уязвимость — ее исправление снизит производительность на 10%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
7
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
6
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
2
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
1
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Ветераны AAA запускают Emptyvessel, новую студию, ориентированную на иммерсивные шутеры
1
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
9
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Microsoft сообщила, что обновит бесплатную версию Copilot с помощью GPT-4 Turbo
+
Аналитическая фирма из США считает, что к 2025 году биткоин превысит отметку в 210 000 долларов
6
Обладатели UnionPay на смартфонах Huawei не могут совершить оплату в России
2
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
2
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
73
На киберспортивном турнире PGL CS2 Major 2024 будет использоваться Ryzen 7 7800X3D и RTX 4080
5

Популярные статьи

5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
14
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
2
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
42
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
57
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
16
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
11
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
05:22
пиндосы ещё осенью 2023г свалили с украины,повесив её на европу.У украины одни провалы и пиндосы подальше решили держаться от этих историй,перед своими выборами.
The Washington Post: Киеву придётся сбивать одну из пяти российских ракет в целях экономии
Робин Гудеичь
05:04
АМД с камни с X3D выпустили как раз за тем что бы сделать зависимость от ОЗУ минимальной, твоя Ох история про разный разгон памяти уже давно пережевана, настолько что даже интел кратно увеличили объём...
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
АГУРЧИХА
04:55
отличная память с иксмпи профилем ауе, стоит 2 плашки такой по 32г, в общем 64г, покупал за 20т.р. всё летает на нереальных скоростях. на голову выше всяких фьюри кингстон итд. дизайн просто бомба в б...
Память Team Group T-CREATE EXPERT DDR5 получила награду 2024 German iF Design Award
Евгений Хрипков
04:38
+- производительность уровня rtx 4070
Sony готовит к выпуску PlayStation 5 Pro
Jamol Kenjayev
04:13
Для начинающих пользователей настольного пк i5 Gen 12 и rtx 2060 супер с 16гб опер памяти достаточно для fullhd в играх или что. Стоит ли собрать такой комп ссд м2 от Самсунг на 500 гб и хдд на 1 тб к...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Виталий Сетров
03:10
"Lunux" - серьезно?
В E-ядрах процессоров Intel нашли уязвимость — ее исправление снизит производительность на 10%
Борис Дайтер
02:10
Главное - это мастерство программиста, разработчика схемотехники, технолога и интегратора мультисустем. А пилот в современном самолете малоэффективный груз.
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
Enforsen Bsv
02:09
... Сранных 300мил в сша не будут видеть тикток ... делов то ))) Зато остальные 8 миллиардов населения Земли буду продолжать смотреть ...
TikTok не продадут, несмотря на угрозы блокировки в США
REY_B_
02:05
Рейдерство на уровне Палаты Представителей? - Китаю продавать TikTok не выгодно, потому что он тогда получит конкурента. Который может убить вообще весь TikTok. А так хоть некоторая политическая выгод...
TikTok не продадут, несмотря на угрозы блокировки в США
REY_B_
01:59
В этом и вся фишка! - Какой крупный финансист не обманывает клиентов и не спонсирует демократов???
Главе потерпевшей крах криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду грозит до 40-50 лет тюрьмы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем