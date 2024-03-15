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ddr22
Анонсирован MeLE Fanless Stick PC PCG02 Pro - карманный мини-ПК
Анонсирован MeLE Fanless Stick PC PCG02 Pro - карманный мини-ПК, работающий от любого источника питания USB-C PD

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Компания MeLE, разработчик мини-ПК и промышленных компьютеров, представила безвентиляторный Stick PC PCG02 Pro. При размерах 146 мм x 61 мм x 20 мм (LxWxH) эта штука размером с два склеенных скотчем смартфона, но весит столько же, сколько один (поскольку внутри нет батареи). Под капотом находится процессор Intel N100 "Alder Lake-N" с одним кластером E-ядер "Gracemont" для 4-ядерного/4-поточного CPU и iGPU на базе Intel Xe LP с 24 единицами исполнения. N100 в MeLE PCG02 Pro подключен к 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266.

Для хранения данных используется eMMC емкостью 128 или 256 ГБ. Устройство поставляется с предустановленной одноязычной операционной системой Windows 11 Home.
Безвентиляторный Stick PC PCG02 Pro обладает впечатляющим для своих размеров набором возможностей подключения.

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Сетевые возможности включают Wi-Fi 5 ac + Bluetooth 5.1, а также проводной Ethernet 1 GbE. Выходы для мониторов включают два HDMI 2.1, которые могут питать пару дисплеев 4K Ultra HD с частотой 60 Гц каждый. USB-разъемы включают два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) типа-A и один порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) типа-C. Второй порт Type-C используется для подачи питания через любой источник USB PD 3.0 мощностью 25 Вт.

Адаптер питания входит в комплект поставки. В зависимости от объема памяти и накопителя цена безвентиляторного Stick PC PCG02 Pro составляет от $270 до $290. Он может использоваться в самых разных сферах: от домашних развлечений (он полностью безвентиляторный) до цифровых вывесок и даже офисных приложений.

#mele fanless stick pc pcg02 pro
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