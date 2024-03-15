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ddr22
Флагманский телевизор TCL имеет 14000 зон локального затемнения и яркость до 6500 нит
Флагманский мини-светодиодный дисплей TCL нового поколения для телевизоров имеет 14000 зон затемнения и яркость до 6500 нит

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TCL планирует сделать еще один доминирующий шаг в телевизионной индустрии: компания выпустит флагманский мини-светодиодный дисплей, обладающий самыми современными возможностями.

Новый дисплей TCL побьет установленные индустрией стандарты качества и отображения, преодолев пороги пиковой яркости. Компания TCL находится в авангарде по выпуску дисплеев с поразительными возможностями и спецификациями, и следующий флагманский телевизор компании не является исключением. 

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По данным FlatpanelsHD, TCL готова выпустить X11H, который, по слухам, станет следующим большим дисплеем компании.

Сообщается, что X11H может иметь 14 112 мини-светодиодных зон затемнения на гигантской 98-дюймовой панели. X11H также будет представлен в 85-дюймовом варианте с 10 368 зонами затемнения. Более того, пиковая яркость флагманского дисплея составляет 6500 нит, и, что интересно, TCL утверждает, что используемая технология mini-LED на 40% эффективнее, чем обычные предложения.

Что касается других достоинств, то X11H будет оснащен 4K VA-панелью, которая, как сообщается, имеет частоту обновления 144 Гц и имеет нулевую задержку. Кроме того, утверждается, что X11H будет тонким, как планшет, что придаст ему футуристический вид. 

Пока нет информации о дате выпуска TCL X11H, но можно ожидать, что он дебютирует на китайских рынках в конце 2024 или начале 2025 года, поскольку TCL имеет тенденцию выпустить такие предложения во время мероприятий по электронике, таких как CES и IFA.

#spacex
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