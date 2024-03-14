Корейский производитель полупроводников Samsung получил сертификацию AMD для чипов MI300 AI

Корейский производитель полупроводников Samsung получил сертификацию AMD для чипов MI300 AI, а также закрепил свое место в цепочке поставок для компании NVIDIA и ее H200 AI GPU. Это свидетельствует о том, что Samsung начинает конкурировать с другими крупными производителями полупроводников, такими как SK Hynix и Micron, в сфере разработки чипов памяти нового поколения для продуктов искусственного интеллекта. Согласно отчету TrendForce, Samsung, SK Hynix и Micron представили образцы HBM3e (высокоскоростная память третьего поколения) компании NVIDIA в преддверии запуска H200 в следующем квартале.

Таким образом, Samsung стремится укрепить свою позицию в растущем рынке искусственного интеллекта, предлагая конкурентоспособные продукты, основанные на своих собственных чипах памяти. Получение сертификации AMD является важным шагом, поскольку это подтверждает высокое качество продукции Samsung и ее готовность удовлетворить требования клиентов. Благодаря этому сотрудничеству Samsung будет иметь возможность увеличить свою долю на рынке процессоров искусственного интеллекта, в то время как AMD, в свою очередь, будет иметь доступ к высококачественным чипам памяти Samsung.

Стоит отметить, что этот шаг Samsung является частью его стратегии развития собственного бизнеса в области искусственного интеллекта. Компания понимает важность этого растущего сектора и стремится занять лидирующую позицию, предлагая инновационные решения искусственного интеллекта, которые будут являться ключевым драйвером роста в будущем.