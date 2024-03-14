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ddr22
Apple позволит скачивать приложения прямо с веб-сайтов разработчиков
Apple внесла изменения в свой App Store в соответствии с новым законом о цифровых рынках, позволяя пользователям скачивать приложения прямо с веб-сайтов разработчиков

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Apple внесла изменения в свой App Store в соответствии с новым законом о цифровых рынках, позволяя пользователям скачивать приложения прямо с веб-сайтов разработчиков. Компания собирается запустить новую функцию Web Distribution. Эта функция уже доступна на устройствах Android, где пользователи могут загружать APK-файлы.
Ранее операторы магазинов приложений были ограничены в возможности предлагать только свои собственные приложения. Однако с новыми изменениями компания Apple получает право управлять любым маркетплейсом приложений и предлагать на нем только свои собственные приложения. Например, Epic Games Store, созданная компанией Epic, может предлагать только продукты и услуги, разработанные их командой.

Кроме того, Apple предоставляет разработчикам также возможность использовать Web Distribution. Эта функция позволяет разработчикам размещать свои приложения на своих собственных веб-сайтах. Таким образом, пользователи, которые, например, хотят скачать WhatsApp, но не желают делать это из App Store, смогут просто перейти на официальный веб-сайт WhatsApp и скачать приложение оттуда.

Эти изменения в политике компании Apple реализованы в ответ на отзывы разработчиков и соответствуют новому закону о цифровых рынках. Они демонстрируют стремление компании улучшить опыт пользователей и предоставить им больше возможностей выбора места загрузки приложений.

#apple
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