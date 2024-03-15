MSI предложит новый BIOS для материнской платы с новым процессором Intel Core i9-14900KS, который увеличит тактовую частоту P-ядер до ошеломляющих 6,4 ГГц.

Процессор Intel Core i9-14900KS может повысить тактовую частоту P-ядер до 6,4 ГГц благодаря новейшему BIOS материнской платы от MSI. В прошлом году компания MSI представила новую опцию повышения тактовой частоты в 1 клик для своих материнских плат серии Z790 MAX, предлагая процессорам Intel 14-го поколения частоту до 6,3 ГГц. Теперь MSI работает над доработкой этой же опции BIOS для поддержки грядущего процессора Intel Core i9-14900KS, частота которого составляет 6,2 ГГц.

Частота 6,2 ГГц уже является самой быстрой на настольных платформах, так что получить 6,4 ГГц+ - это просто потрясающе. Для поддержания более высоких тактовых частот энтузиастам придется прибегнуть к лучшим решениям для охлаждения и обеспечить достаточную мощность питания процессора, так как этот зверь может потреблять более 400 Вт в стоковом режиме. При использовании таких возможностей тюнинга имеет смысл пойти по пути кастомных контуров жидкостного охлаждения. Новая опция P-Core Beyond 6 GHz+ может быть включена через BIOS, и вы можете видеть, что она дает вам несколько предварительно настроенных режимов на выбор, самый высокий из которых позволяет разогнать 1 ядро до 6,4 ГГц и все ядра до 5,9 ГГц. Есть и такой режим, при котором частота всех ядер повышается до 5,8 ГГц, чтобы удовлетворить тех, кто не хочет усмирять многопоточную нагрузку. И снова эта опция будет доступна на материнских платах MSI Z790 серии MAX после запуска Intel Core i9-14900KS.

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Линейка MAX включает в себя high-end модели MEG Z790 GODLIKE MAX, Z790 ACE MAX, а также более массовые предложения, такие как MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI, MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI, MPG Z790 Carbon MAX WIFI и PRO Z790-A MAX WIFI.