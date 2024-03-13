Компания Crucial представила новую спецификацию памяти DDR5, которая предлагает емкость до 12 ГБ для настольных ПК и ноутбуков

Это на 50% больше, чем у стандартных модулей на 8 ГБ, что расширяет возможности платформы ПК. Модули памяти DDR5 12 ГБ от Crucial уже появились в продаже на Amazon UK и доступны в двух комплектах: 12 ГБ (Single-DIMM) и 24 ГБ (Dual-DIMM 12 ГБ x 2).

Новые модули оперативной памяти DDR5 работают на скорости 5600 MT/s и могут быть разогнаны до 5200/4800 MT/s. Это позволяет достичь повышения производительности и экономии времени и денег, а также обеспечивает более высокую частоту кадров в играх и возможность выполнения множества задач одновременно. Они лучше всего подходят для процессоров ноутбуков Intel Core 13-го поколения и AMD Ryzen серии 6000 и выше.

Однако новая память DDR5 от Crucial совместима только с ноутбуками, поддерживающими DDR5, и не подходит для ноутбуков, поддерживающих DDR4. Она имеет форм-фактор SODIMM и содержит 262 контакта. Ее скорость PC составляет PC5-44800, а напряжение - 1,1 В. Ранг и конфигурация модуля памяти DDR5 Crucial - 1Rx16.

Подробные спецификации этой памяти пока не опубликованы на официальном сайте Crucial, но будут доступны со дня выпуска, 31 марта. В настоящее время мы наблюдаем постепенное расширение памяти DDR5, как для настольных ПК, так и для ноутбуков. Уже существуют модули памяти DDR5 объемом до 256 ГБ+ для настольных ПК, и в будущем возможно увеличение этой емкости.