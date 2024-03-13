Генеральный директор AMD Лиза Су выступила на мероприятии SXSW и рассказала о роли искусственного интеллекта (ИИ)

Она подчеркнула, что компании, которые научатся использовать ИИ, будут продвигаться вперед, в отличие от тех, кто не использует эту технологию. AMD уже сейчас использует ИИ для разработки и исследования новых чипов. Су также выразила мнение, что ИИ не заменит людей, а, наоборот, станет персональным помощником с доступом к знаниям в любое время. Компании, которые будут использовать ИИ, будут иметь преимущество перед конкурентами.

Су также поделилась своим видением будущего ПК с ИИ. Она выразила надежду на то, что каждый сможет приобрести ПК с ИИ, который будет улучшать личную производительность. Она отметила, что хотя это не произойдет в ближайшем будущем, компьютеры с ИИ могут стать широко доступными через несколько лет. Су также упомянула важность развития соответствующего программного обеспечения, чтобы расширенные возможности ИИ стали доступными для пользователей.

В своей речи Лиза Су также подняла вопрос о сотрудничестве и открытом исходном коде. Она выразила поддержку открытого исходного кода и отметила, что индустрия должна работать вместе, чтобы двигаться вперед. Су призывала к сотрудничеству между компаниями и участия всех в разработке ИИ и других технологий.

Недавно AMD использовала свои технологии для создания короткометражки Weta FX под названием "Война окончена!", которая была награждена Оскаром. Компания уже использовала ИИ для разработки чипов нового поколения и усиления их производительности и надежности. Су подчеркнула, что ИИ все еще находится в начальной стадии развития, и в ближайшие годы можно ожидать появления более жизнеспособных альтернатив к NVIDIA и ее программному стеку CUDA.



