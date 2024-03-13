Процессорный узел Intel нового поколения 14A обеспечивает на 15% более высокую производительность на ватт по сравнению с 18A, 14A-E добавляет еще 5% прироста

Компания Intel представила дополнительные подробности о своих новых технологических узлах следующего поколения - 14A и 14A-E. Эти узлы обещают улучшенную производительность и эффективность по сравнению с предыдущим узлом 18A. Технологический узел 14A обеспечивает более чем 15% преимущество в эффективности и улучшение интеграции чипов на 20%. Узел 14A будет готов к производству к 2026 году, а более продвинутая версия 14A-E ожидается к 2027 году.

Узлы 14A будут первыми, которые будут использовать технологию High-NA EUV. Технологический узел 14A обещает на 15% более высокую производительность на ватт по сравнению с узлом 18A, а узел 14A-E дополнительно добавляет 5% прироста производительности по сравнению с 14A.

Пока Intel не объявила о продуктах, основанных на узле 14A и его подвариантах, но эта технология сыграет важную роль в стремлении Intel стать второй по величине фабрикой в мире, обогнав Samsung и приблизившись к TSMC. В то же время Intel использует TSMC для поставок чипов для большинства своих клиентских процессоров.



Процессоры Intel 20A еще не вышли на рынок, но их первые продукты, такие как Arrow Lake и Lunar Lake, ожидаются в этом году. Они следуют за выпуском продуктов на узле 18A, которые охватывают план до 2025-2026 годов. Это означает, что мы можем ожидать появления узла 14A примерно в 2026-2027 годах. Более подробная информация о этих новых процессорах и соответствующих продуктах будет представлена на будущих мероприятиях.