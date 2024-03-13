Intel перестраивает свое литейное производство, и компания намерена стать сильным соперником для таких конкурентов, как TSMC и Samsung

Intel перестраивает свое литейное производство, и компания намерена стать сильным соперником для таких конкурентов, как TSMC и Samsung. Под руководством Пэта Гелсингера Intel недавно разделила (фактически, в рамках одной компании) свои подразделения на Intel Product и Intel Foundry. На конференции по оптике и фотонике SPIE 2024 старший вице-президент Intel Энн Келлехер сообщила, что техпроцесс 14A (1,4 нм) обеспечивает 15-процентное повышение производительности на ватт по сравнению с техпроцессом 18A (1,8 нанометра). Кроме того, усовершенствованный техпроцесс 14A-E может похвастаться еще 5-процентным приростом производительности по сравнению с обычным узлом A14, что является небольшим обновлением. Техпроцесс Intel 14A станет первым, в котором будет использоваться оборудование для экстремального ультрафиолетового излучения (EUV) High-NA, что обеспечит 20-процентное увеличение плотности логики транзисторов по сравнению с узлом 18A.

Агрессивное стремление компании к технологическим процессам нового поколения представляет собой серьезную угрозу для Samsung Electronics, которая в настоящее время занимает вторую позицию на рынке литейного производства. В рамках своей стратегии IDM 2.0 Intel надеется вернуть себе позицию ведущего игрока на рынке литейного производства и превзойти Samsung к 2030 году. Сотрудничество компании с американскими компаниями, такими как Microsoft, еще больше укрепляет ее амбиции. Intel уже заключила с Microsoft контракт на производство чипов по техпроцессу 1,8 нм 18A на сумму 15 миллиардов долларов. Полупроводниковая индустрия внимательно следит за успехами Intel, поскольку достижения компании в области технологических процессов потенциально могут изменить конкурентную среду. С учетом того, что в следующем году Samsung планирует начать массовое производство продукции по техпроцессу 2 нм, гонка за доминирование на рынке литейного производства обостряется.

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