Разработчики Titan Quest II раскрыли некоторые детали о Спарте, городе, известном своей мощной армией и гордым наследием

Разработчики Titan Quest II раскрыли некоторые детали о Спарте, городе, известном своей мощной армией и гордым наследием. Хотя в исторической Спарте не было стен, в трейлере было изображение скачущих через стену спартанцев. Разработчики пояснили, что в их фантастическом мире, основанном на истории и мифе, Спарта обращается внутрь себя и отгораживается стенами в поисках силы, способной противостоять мифологическим угрозам. Гордыня Спарты привлекает внимание богини возмездия Немезиды, и она берет на себя ответственность наказать город.

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Игрокам предстоит исследовать, что произошло со Спартой и попытаться избежать гнева Немезиды, освободив покаранных ею. Разработчики не разглашают все секреты, чтобы оставить место для сюрпризов и интересных поворотов сюжета. Игроки также должны будут столкнуться с Гиппархом, спартанским воином, который сыграет важную роль в игре.

Titan Quest II разрабатывается немецкой студией Grimlore Games и представляет собой экшен-ролевую игру. Одиссея происходит в мире, где мифологические существа становятся реальной угрозой для жителей. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Игрокам предлагается добавить игру в список желаний на Steam и следить за новостями на официальном сайте Titan Quest II. Разработчики обещают предложить уникальный и фантастический поворот к реальной древней истории, сочетающий в себе классические сюжеты и вдохновение от предыдущих национальных героев и событий.

Участники могут ожидать захватывающего путешествия в древнюю Грецию, где им предстоит сразиться с мифологическими существами и разгадать тайны Спарты и ее падения.