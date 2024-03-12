Во время экономического саммита SIEPR 2024 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал, что системы DGX следующего поколения, предназначенные для ИИ и высокопроизводительных вычислений, будут нуждаться в жидкостном охлаждении из-за огромного энергопотребления

Во время экономического саммита SIEPR 2024 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал, что системы DGX следующего поколения, предназначенные для ИИ и высокопроизводительных вычислений, будут нуждаться в жидкостном охлаждении из-за огромного энергопотребления. Хуанг также намекнул, что эти новые системы планируется выпустить в ближайшем будущем. Откровение не стало неожиданностью, учитывая растущую мощность графических процессоров, необходимых для удовлетворения потребностей приложений искусственного интеллекта и машинного обучения.

По мере роста требований к вычислениям растет и потребность в более мощном оборудовании. Однако вместе с большой мощностью приходит и большое тепловыделение, что требует применения передовых решений для охлаждения и для поддержания оптимальной производительности и стабильности системы. Жидкостное охлаждение уже давно используется в высокопроизводительных вычислительных системах, обеспечивая превосходное тепловое управление по сравнению с традиционными методами воздушного охлаждения.

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Внедряя жидкостное охлаждение в новые системы DGX, NVIDIA стремится расширить границы производительности, обеспечивая надежность и эффективность аппаратного обеспечения. Хотя Хуанг не назвал конкретную дату выпуска новых систем DGX, его заявление позволяет предположить, что они уже не за горами. Независимо от того, будет ли следующее поколение систем DGX использовать текущий NVIDIA H200 или готовящийся к выпуску GPU Blackwell B100 в качестве основного ускорителя, производительность будет несомненной. По мере развития ИИ и высокопроизводительных вычислений ,позиции NVIDIA продолжают укрепляться, а системы с жидкостным охлаждением, несомненно, сыграют решающую роль в формировании будущего этих отраслей.