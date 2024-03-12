Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что он включился в мир криптовалют ради развлечения и подтвердил, что иногда удается ему получать прибыль от этой деятельности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что он включился в мир криптовалют ради развлечения и подтвердил, что иногда удается ему получать прибыль от этой деятельности. Эта позиция Трампа о биткоине может показаться неожиданной, учитывая его прежние высказывания о криптовалюте, которую он называл "мошенничеством против доллара". Теперь, когда биткоин достиг нового исторического максимума, Трамп добавил, что криптовалюта используется широко и ему не хотелось бы лишить ее этих возможностей.

Однако некоторые криптовалютные наблюдатели воспринимают заявления Трампа о биткоине с некоторой скептичностью. Они считают, что Трамп и его администрация имели шанс поддержать развитие криптовалюты, но вместо этого они пытались ее контролировать. Несмотря на это, одобрение Трампом биткоина оказало положительное влияние на его цену, которая достигла нового исторического максимума в $72 000.

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Факторы, способствующие росту биткойна, включают рекордный приток средств в инвестиционные продукты цифровых активов и уменьшение инфляции в США. Например, недельный торговый оборот инвестиционных продуктов цифровых активов достиг 43 миллиардов долларов, а инфляция оказалась ниже ожиданий. Эти факторы, вместе с действиями компании MicroStrategy, которая приобрела биткоины на сумму $821,7 миллиона, помогли поддержать рост биткойна.

Несмотря на исторический максимум, скорректированный на инфляцию ATH биткойна все еще составляет $79 000. Однако многие аналитики ожидают, что цена биткойна достигнет уровня $100 000 или выше к концу года. Компания Goldman Sachs также заявила, что ожидает уменьшение курса биткоина в апреле 2024 года из-за сокращения вознаграждения за его добычу. Однако ветераны индустрии считают, что это событие может спровоцировать снижение доходности для майнеров и привести к изменению сложности добычи криптовалюты.

Таким образом, биткойн продолжает расти и привлекать внимание как развлечение для людей, таких как Дональд Трамп. Одобрение бывшего президента США и других факторов, таких как инвестиции в цифровые активы и инфляция, поддерживают рост биткойна и позволяют ему достигать новых исторических максимумов.