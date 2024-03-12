Популярная игра PUBG: Battlegrounds, которая предложила миру жанр Battle Royale и вдохновила множество подражателей, готовится к серии обновлений

Популярная игра PUBG: Battlegrounds, которая предложила миру жанр Battle Royale и вдохновила множество подражателей, готовится к серии обновлений. Разработчик KRAFTON выпустил дорожную карту на текущий год, в которой представлены огромные изменения и нововведения.

реклама

Одним из ключевых изменений будет переход с движка Unreal Engine 4 на более новую версию - Unreal Engine 5. Это обещает привнести в игру значительные визуальные улучшения, включая переработку персонажей, транспортных средств, оружия и игрового мира. Команда разработчиков стремится достичь высочайшего качества визуальных эффектов.

Кроме того, KRAFTON обещает провести различные изменения в игре. Они обещают сохранить знаковые характеристики и основной геймплей PUBG: Battlegrounds, но внести некоторые изменения, чтобы сделать игру более долгоиграющей. Это может включать в себя изменение некоторых элементов игры или их сохранение.

Компания также работает над разработкой мода UGC (user-generated content), который позволит игрокам создавать собственные карты и моды в игре. Важным нововведением будет появление разрушаемого окружения, которое добавит новый уровень стратегии и тактики в игру. Игроки смогут стратегически разрушать здания или возводить оборонительные барьеры, открывая новые пути атаки или защиты.

Другие обновления будут включать новые системы Gunplay, предметы, ориентированные на выживание, дополнительные специальные режимы для более казуального геймплея, а также улучшения в системах матчмейкинга, ранговой игры и защиты от мошенников.

В целом, обновления PUBG: Battlegrounds обещают привнести свежесть в игру и удовлетворить запросы активного сообщества игроков. Серия обновлений будет выпущена в течение 2024 года, и игроки с нетерпением ожидают нового опыта и возможности взаимодействия с разрушаемым окружением, а также другими изменениями, которые сделают эту игру еще интереснее и динамичнее.