В MacBook Air M3 от Apple установлены две микросхемы флэш-памяти NAND, что обеспечивает более высокую скорость работы SSD по сравнению с одной микросхемой, использовавшейся в версии M2.

Apple, вероятно, вызвала раздражение у значительной части технологического сообщества, когда выяснилось, что в MacBook Air M2 используется всего один чип флэш-памяти NAND, что приводит к снижению скорости работы SSD. К счастью, компания решила эту проблему в последних моделях M3 MacBook Air: как 13-, так и 15-дюймовые версии оснащены двумя чипами NAND, что обеспечивает более высокую скорость чтения и записи.

Согласно последним тестам, скорость работы SSD-накопителей в новых моделях M3 MacBook Air может быть увеличена на 82 %.

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Только после того, как YouTube-канал Max Tech провел разборку M3 MacBook Air, мы узнали, что новые портативные компьютеры Mac поставляются с двумя чипами памяти NAND на логической плате. Несмотря на то, что многие потенциальные покупатели будут недовольны тем, что Apple прибегла к использованию того же решения охлаждения без вентилятора, из-за которого температура M3 превышает 100 градусов Цельсия, технологический гигант, по крайней мере, смог решить одну проблему. Канал на YouTube провел серию тестов, чтобы проверить, изменилась ли производительность SSD при использовании двух чипов NAND-флэш.

Запустив Blackmagic Disk Speed Test, выяснилось, что скорость записи M3 MacBook Air достигла 2 108 МБ/с, что на 33 % быстрее, чем у M2 MacBook Air, а скорость чтения у последнего устройства Apple составила 2 880 МБ/с, что на 82 % больше, чем у его прямого предшественника, что является довольно впечатляющим результатом. Примечательно, что Apple не требует от покупателей переходить на версию M3 MacBook Air с 512 ГБ памяти для получения более высоких скоростей чтения и записи, поскольку эти результаты были получены на версии с 256 ГБ памяти.

Хотя 256 ГБ встроенной памяти - это все еще комично мало для 2024 года, особенно если учесть, что обновить внутреннюю память не так-то просто, поскольку чипы припаяны к логической плате, мы можем простить Apple, поскольку она учится на своих прошлых ошибках. Теперь нам остается только ждать, когда компания предоставит своим покупателям 512 Гб памяти для базовых моделей.



