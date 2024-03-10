Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
В MacBook Air M3 от Apple установлены две микросхемы флэш-памяти NAND
В MacBook Air M3 от Apple установлены две микросхемы флэш-памяти NAND, что обеспечивает более высокую скорость работы SSD по сравнению с одной микросхемой, использовавшейся в версии M2.

реклама

Apple, вероятно, вызвала раздражение у значительной части технологического сообщества, когда выяснилось, что в MacBook Air M2 используется всего один чип флэш-памяти NAND, что приводит к снижению скорости работы SSD. К счастью, компания решила эту проблему в последних моделях M3 MacBook Air: как 13-, так и 15-дюймовые версии оснащены двумя чипами NAND, что обеспечивает более высокую скорость чтения и записи.

Согласно последним тестам, скорость работы SSD-накопителей в новых моделях M3 MacBook Air может быть увеличена на 82 %.

реклама

Только после того, как YouTube-канал Max Tech провел разборку M3 MacBook Air, мы узнали, что новые портативные компьютеры Mac поставляются с двумя чипами памяти NAND на логической плате. Несмотря на то, что многие потенциальные покупатели будут недовольны тем, что Apple прибегла к использованию того же решения охлаждения без вентилятора, из-за которого температура M3 превышает 100 градусов Цельсия, технологический гигант, по крайней мере, смог решить одну проблему. Канал на YouTube провел серию тестов, чтобы проверить, изменилась ли производительность SSD при использовании двух чипов NAND-флэш.

Запустив Blackmagic Disk Speed Test, выяснилось, что скорость записи M3 MacBook Air достигла 2 108 МБ/с, что на 33 % быстрее, чем у M2 MacBook Air, а скорость чтения у последнего устройства Apple составила 2 880 МБ/с, что на 82 % больше, чем у его прямого предшественника, что является довольно впечатляющим результатом. Примечательно, что Apple не требует от покупателей переходить на версию M3 MacBook Air с 512 ГБ памяти для получения более высоких скоростей чтения и записи, поскольку эти результаты были получены на версии с 256 ГБ памяти.

Хотя 256 ГБ встроенной памяти - это все еще комично мало для 2024 года, особенно если учесть, что обновить внутреннюю память не так-то просто, поскольку чипы припаяны к логической плате, мы можем простить Apple, поскольку она учится на своих прошлых ошибках. Теперь нам остается только ждать, когда компания предоставит своим покупателям 512 Гб памяти для базовых моделей.


#macbook air m3
+
Написать комментарий (0)
В сети появились результаты тестирования Macbook Air с чипом M3
Apple вернулась к использованию двух чипов SSD в новых MacBook Air на M3
У MacBook Air M3 появились проблемы с перегревом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
8
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
В России построят новый автобусный завод
+
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
5
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
34
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
198
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
18
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
112
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
14
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
5
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

beltar
23:22
Сынок, у меня 3060 с конца 2022-го, хотя денег на счету явно побольше, чем у сопляка, вроде тебя. Я ее, правда, взял потому что не хотелось БП менять, а у 3060Ti большое TDP и нужны качественные испол...
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:22
Ну.... Россия обещала приголубить эти войска тактическим ЯО. На что в ответ придётся поставлять ЯО Украине... Или наносить удар самим... Правда тогда Россия тоже не знает, откуда может взяться цунами ...
Италия предостерегает НАТО от отправки войск на Украину во имя дипломатии
Шакро Старый
23:20
У вас устаревшая инфа, ещё вчера пять.
Российские войска уничтожили четвертый американский танк M1 Abrams
beltar
23:19
Вообще-то 4% - это уже довольно серьезно.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Александр Шеховцов
23:19
О чем статья? О кривых руках? Что тут сложного. Взял лай диск или накатал руфусом арони, с трекера. Закатал образ, потом с акронисом развернул на чистом диске- все. Или парагоном. Нет льем из пустого ...
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
REY_B_
23:18
Ну так будет ремастер? Или продают прошлогодний снег? Типа "тоже раритет".
Bethesda выпускает металлический Pip-Boy из вселенной Fallout
beltar
23:18
Ниче, что 4070Ti превосходит 3060 на 2 ценовых класса и одно поколение? И как 3060 стоить она не может.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
beltar
23:17
Это не тебе, Бублик, решать, какой монитор кому нужен.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:16
Понятно.... Хуанг и штуцера для водянок готов поставить новые... Естно "в целях повышения надёжности". З.Ы. А вот среди майнеров, водянки чего-то не прижились. Хотя казалось бы, чего проще поставить ц...
Дженсен Хуанг заявил, что будущие сервера для ИИ будут иметь жидкостное охлаждение
Жора Петросян
23:03
Он вообще крут, ---для настоящих геймеров !!
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем