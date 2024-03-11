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ddr22
Наушники OAE1 Signature имеют уникальную геометрию и расположение динамиков
Динамики расположены дальше от уха и под углом назад, что позволяет звуковым волнам охватывать ушную раковину, внешнюю часть уха, и создавать более естественное звучание.

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Наушники OAE1 Signature, разработанные совместно с Акселем Греллем, имеют уникальную геометрию и расположение динамиков, которые учитывают индивидуальные характеристики ушей и создают естественное звуковое поле для слушателя. Динамики расположены дальше от уха и под углом назад, что позволяет звуковым волнам охватывать ушную раковину, внешнюю часть уха, и создавать более естественное звучание. В сравнении с большинством наушников на рынке, которые расположены ближе к уху и перпендикулярно отверстию слухового прохода, OAE1 Signature лучше используют структуру ушной раковины для улучшения качества звука.

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Компания AKG ранее также использовала похожий принцип в своих наушниках K1000, где динамики были подвешены на регулируемых шарнирах, позволяя изменять угол наклона для более естественного звучания. При этом, в отличие от OAE1 Signature, у открытой конструкции дефлекторов AKG K1000 было снижение отдачи низких частот. В OAE1 Signature это преодолено благодаря акустической перегородке, которая позволяет генерировать низкие частоты внутри наушников.

Традиционные наушники располагают динамики так, чтобы их мембрана была перпендикулярна воображаемой оси, проходящей через оба уха. Это создает звуковое поле, соответствующее звуку, который идет от левого или правого краю уха. Однако, на самом деле, звук, который мы слышим, идет спереди, поэтому мы невольно поворачиваем голову в этом направлении.

OAE1 Signature располагает динамики так, что их диафрагма из биоцеллюлозы находится под углом к уху, излучая звуковые волны перед слушателем. Такое расположение соответствует направлению падения звука и создает оптимальную акустическую систему для воспроизведения стерео звучания.

Ожидается, что в будущем будут представлены новые обновления и улучшения в наушниках Drop + Grell OAE1.

#oae1 signature
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