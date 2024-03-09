Правительство Индии сосредоточено на создании надежной инфраструктуры для суперкомпьютеров ИИ и уже вложило огромные суммы денег в эту область

Индия планирует войти в состязание по искусственному интеллекту (ИИ) и разработать мега-суперкомпьютер с 10 000 графическими процессорами. Правительство Индии сосредоточено на создании надежной инфраструктуры для суперкомпьютеров ИИ и уже вложило огромные суммы денег в эту область. Индия привлекает интерес международных компаний, таких как Apple и NVIDIA, и планирует использовать свой статус технологического лидера, чтобы стать одним из лидеров в области ИИ.

Индийское правительство не раскрывает конкретные планы по использованию ИИ, но оно строит огромный суперкомпьютер под названием "IndiaAI Compute Capacity". Ожидается, что в нем будут использоваться 10 000 неизвестных графических процессоров NVIDIA. Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил потребность в графических процессорах ИИ на сумму 500 миллионов долларов.

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