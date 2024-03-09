Начиная с 2024 года, в SpaceX было проведено множество обновлений программного обеспечения Starlink, включая различные компоненты системы.

Компания SpaceX поделилась важными обновлениями сервиса спутникового интернета Starlink. Starlink является крупнейшей в мире группой спутникового интернета, которую SpaceX развернула на орбите. Была сообщена информация о существенном снижении задержек, что является важным прорывом для Starlink.

Изначально пользователи Starlink сообщали о высоких скоростях загрузки, так как количество спутников было более чем достаточным. Однако со временем скорость упала из-за быстрого прироста новых пользователей, а SpaceX не успевала выпускать спутники в достаточном количестве. Кроме того, существовала проблема с латентностью, или задержкой. Федеральная комиссия по связи США выразила сомнения в способности SpaceX обеспечить низкую задержку в удаленных районах, и в результате отменила грант на реализацию Starlink.

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Однако теперь SpaceX сообщает о значительном сокращении задержек для пользователей в США. Медианная задержка снизилась на 30%, а пиковая задержка на 60%. Это означает, что пользование сервисом стало более быстрым и эффективным. В глобальной сети Starlink также произошло снижение задержек - медианная задержка уменьшилась на 25%, а пиковая - на 35%.

SpaceX объяснила, какие факторы влияют на задержки в сети Starlink и что было сделано для их устранения. Была проведена модернизация аппаратного и программного обеспечения. Добавлено шесть точек присутствия в США, чтобы сократить время связи пользователя с этими точками. Программное обеспечение было обновлено для работы с большим числом спутниковых каналов и возможности одновременного запуска нескольких приложений. SpaceX также рассмотрела возможность увеличения числа пользователей, обслуживаемых одним спутником, и оптимизации сетевых ресурсов.

В целом, начиная с 2024 года, в SpaceX было проведено множество обновлений программного обеспечения Starlink, включая различные компоненты системы. SpaceX продолжает развертывание Starlink с использованием ракеты Falcon 9 и готовится к третьему полету звездолета Starship.