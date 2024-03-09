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ddr22
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
Обновление предназначено для Windows Update и не устанавливается у некоторых пользователей, при этом происходит странное событие

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Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей.

Обновление KB5001716 предназначено для всех версий Windows 10 и предлагает новые функции и обеспечивает безопасность устройства. Интересно, что некоторым пользователям показывается сообщение об ошибке, как если бы обновление не было установлено, хотя фактически они уже установили его на своем ПК с Windows 10. 

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Основная проблема заключается в том, что Windows Update продолжает пытаться установить патч KB5001716, хотя он уже установлен, и постоянно появляется одна и та же ошибка, вызывающая раздражение у пользователей. 

Однако хорошая новость в том, что попытка переустановки патча не причиняет вреда, она просто раздражает. Microsoft уже работает над проблемой и, судя по комментариям на Reddit, исправление будет доступно в ближайшее время. 

#windows
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