Графические процессоры серии NVIDIA GeForce RTX 50, которые называются "Blackwell", будут использовать память нового поколения GDDR7 с конфигурацией интерфейса памяти, которая не сильно отличается от текущего поколения GPU

Графические процессоры серии NVIDIA GeForce RTX 50, которые называются "Blackwell", будут использовать память нового поколения GDDR7 с конфигурацией интерфейса памяти, которая не сильно отличается от текущего поколения GPU. Информация об этом появилась в утечке на сайте X, опубликованной пользователем "kopite7kimi". Он утверждает, что конфигурация интерфейса памяти GB20x в новых видеокартах не сильно отличается от AD10x, используемой в GPU Ada Lovelace, таких как GeForce RTX 4090.

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Новые видеокарты серии GeForce RTX 50 от NVIDIA будут использовать новую память GDDR7, а 384-битная шина памяти обеспечит пропускную способность 1,5 ТБ/с. Это означает увеличение пропускной способности памяти на 50% по сравнению с RTX 4090, у которой пропускная способность составляет 1 ТБ/с. Ожидается, что объем VRAM не будет значительно увеличиваться, и новый GPU RTX 5090 будет оснащен 24 ГБ памяти GDDR7. Однако возможно, что в будущем потребуется больше VRAM, чтобы обеспечить более высокую производительность и поддержку игр в разрешении 4K 240FPS и 8K 120FPS.

Кроме того, ожидается, что с выпуском новых видеокарт серии RTX 50, NVIDIA представит новый стандарт DisplayPort 2.1, который будет поддерживать разрешение 4K 240 Гц. Это будет интересно для игроков, которым требуется более высокая частота обновления экрана. Однако пока видеокарты NVIDIA не имеют поддержки данного стандарта.