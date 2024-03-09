Цена самой дорогой криптовалюты в мире достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $70 000, после чего быстро пошла вниз. Однако на следующий день эти потери были восстановлены

После нескольких лет ожидания цена биткойна достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $70 000, после чего быстро скорректировалась на 5%.

В ноябре 2021 года биткоин достиг своего предыдущего исторического максимума, достигнув отметки в $69 000, после чего самая дорогая криптовалюта в мире вступила в медвежий рынок коррекции цен. Этот медвежий рынок похоже подошел к концу. Цена BTC растет с ноября 2022 года, неуклонно увеличиваясь на протяжении всего 2023 года и теперь достигла нового исторического максимума в $70 184.

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По сообщению CNBC, рост цены начался с открытием американского фондового рынка, что можно отнести к появлению в США биржевых фондов спот биткоина. Во вторник BTC достиг своих предыдущих максимумов, но достигнув их, криптовалюта быстро упала на целых 10 %, что привело к падению многих других криптовалютных монет. Однако на следующий день эти потери были восстановлены, что в итоге привело к новому историческому максимуму.

"Преодоление старых максимумов, как известно, дело непростое, а плотину биткоина не принято прорывать по первому требованию", - говорит Антоний Тренчев, соучредитель криптовалютной биржи Nexo. "Резкая распродажа биткоина во вторник была здоровой, необходимой и стала прелюдией к дальнейшему росту. Волатильность определяет бычьи рынки биткоина, и 2024 год будет изобиловать внезапными и изматывающими падениями на 10%-20%".



