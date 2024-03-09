Материнская плата B550M PRO-VDH использует чипсет AMD B550 и оснащена цифровой схемой питания, известной как "Core Boost"

Материнская плата B550M PRO-VDH использует чипсет AMD B550 и оснащена цифровой схемой питания, известной как "Core Boost", которая оптимизирована для многоядерных процессоров. Дополнительные функции включают кнопку Flash BIOS для легкого обновления BIOS с помощью только USB-накопителя и блока питания, радиатор M.2 Shield Frozr для твердотельных накопителей NVMe M.2 и схему Audio Boost для улучшения качества звука.

Материнская плата предлагает четыре слота для оперативной памяти DDR4-4400 с поддержкой до 128 ГБ, два слота M.2 и четыре порта SATA 3.0 для подключения накопителей. Для расширения имеется один слот PCI Express 4.0 (x16) и два слота PCI Express 3.0 (x1). Сетевые возможности обеспечиваются одним портом Realtek8111HN Gigabit LAN.

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Для воспроизведения звука в B550M PRO-VDH используется аудиочип Realtek ALC892/897. Кроме того, ноутбук оснащен тремя выходами: D-Sub, HDMI и DisplayPort, что позволяет использовать различные конфигурации дисплеев.

B550M PRO-VDH MicroATX совместима с процессорами серии Ryzen 5000. Ее выпуск запланирован на 15 марта 2024 года, а цена составит около 130 долларов США.