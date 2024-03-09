В игре Helldivers 2 была представлена новая система Warbond, которая позволяет игрокам получить преимущество на поле боя

В игре Helldivers 2 была представлена новая система Warbond, которая позволяет игрокам получить преимущество на поле боя. Эта система, названная Cutting Edge, предлагает усилить арсенал игроков с помощью ультрафутуристической брони, оружия способного выплевывать молнии, стильных плащей и эпических эмоций. Также игрокам будет предоставлена возможность принять участие в экспериментах RandD, которые предлагают крутые экспериментальные доспехи для полевых испытаний. Эти доспехи, примеры которых можно увидеть на изображениях, имеют различные особенности, такие как изоляция от шокирующего напряжения и генерация сильного магнитного поля.

реклама

Кроме брони, RandD также разработала новую серию оружия для борьбы с инопланетными существами. Одно из оружий, называемое LAS-16 SICKLE, является лазерной винтовкой, стреляющей короткими очередями и не требующей перезарядки. Еще одно оружие - SG-8P PUNISHER PLASMA - использует взрывающиеся плазменные снаряды. Также было представлено оружие ARC-12 BLITZER, которое позволяет выпускать дугу молнии с близкого расстояния или стрелять мощными болтами. Кроме того, игроки смогут разблокировать новую гранату G-23 Stun и пистолет LAS-7 Dagger.

Комплекты брони можно дополнить новыми накидками, которые подходят по цвету и дизайну. Катрин Баскин (менеджер по социальным медиа и сообществу в Arrowhead Game Studios) рекомендует накидку "Боцлер", которая придаст образу игрока светло-загорелый оттенок. Также в игре будут добавлены новые карты игрока и три новых эмотипа.

Система Cutting Edge появится на панели приобретений Разрушителя 14 марта. Игрокам предлагается готовиться к этому событию и получить преимущество на поле боя с помощью новых экспериментальных доспехов, оружия и экипировки.