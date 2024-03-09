Генеративный искусственный интеллект (ИИ) станет доступным для персонального использования в 2024 году благодаря новым ноутбукам, разработанным NVIDIA и HP

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) станет доступным для персонального использования в 2024 году благодаря новым ноутбукам, разработанным NVIDIA и HP. Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг описывает это событие, как "ренессанс персонального компьютера" и уверен, что эти новые устройства принесут революцию в работе творцов, дизайнеров и специалистов по изучению данных.

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Новые системы обеспечивают более высокую скорость и безопасность, чем облачные системы для работы с ИИ, одновременно снижая затраты и энергопотребление. Мобильные рабочие станции HP ZBooks оснащены графическими процессорами NVIDIA RTX Ada Generation, позволяя пользователям запускать приложения и инструменты генеративного ИИ где угодно. Эти системы обладают высокой производительностью и модели высокого уровня оснащены процессорами RTX 5000, которые позволяют создавать и запускать большие языковые модели (LLM) локально.

Новые рабочие станции HP могут подключаться к платформе ИИ от NVIDIA, включая программное обеспечение (ПО), ускоряющее работу с данными для генеративного ИИ. Совместно разработанная платформа Z by HP AI Studio основана на NVIDIA NGC и каталоге ПО с GPU-ускорением для ИИ. Библиотеки NVIDIA CUDA-X также были интегрированы в системы, чтобы ускорить подготовку и обработку данных, являющихся основой для генеративного ИИ.

Эти новые системы более производительны для специалистов по исследованию данных, позволяя им сократить время обработки информации, которое раньше могло занимать несколько часов или даже дней. Библиотека NVIDIA RAPIDS cuDF, включенная в системы, ускоряет pandas и программное обеспечение, которым пользуются миллионы специалистов по изучению данных. Инженеры NVIDIA потратили более пяти лет на пререработку кода, чтобы его можно было ускорить с помощью GPU.

В дополнение к новым системам, HP представила партнерскую программу обучения, разработанную совместно с NVIDIA. Это позволяет поставщикам компьютеров консультировать клиентов по продуктам и решениям ИИ. Дженсен Хуанг считает, что ИИ открывает новую эру, где программное обеспечение может писать программы. Он считает, что большие языковые модели, связанные с другими LLM, будут играть важную роль в решении прикладных задач.