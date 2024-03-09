Глава Samsung Display следит за текущими тенденциями в отрасли, но его команда не торопится предлагать конкурирующие решения:

Чой Джу-Сун, генеральный директор Samsung Display, пообщался с журналистами после завершения лекции, прочитанной 6 марта в Корейском институте передовых наук и технологий (KAIST). Репортер Chosun Daily Business привел несколько цитат, касающихся перспектив Samsung в области технологий micro OLED нового поколения. Чой и его коллеги, скорее всего, не торопятся с развитием этого направления - компания Sony Semiconductor Solutions (SSS) уже наладила серийное производство микродисплеев OLED.

Японский технологический гигант является основным поставщиком дисплейных панелей для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple - недавний разбор iFixit сообщил о возможном изготовлении устройства на заказ. Утечка данных "спецификации материалов" показывает, что общая стоимость пары панелей SSS 4K составляет 456 долларов США. Сообщается, что Apple ведет переговоры с SeeYa и BOE о поставке более дешевых альтернатив.

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Глава Samsung Display следит за текущими тенденциями в отрасли, но его команда не торопится предлагать конкурирующие решения: "Потенциал рынка micro OLED, который используется в дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) значителен, но я считаю, что рынок начнет активно развиваться примерно в 2027-2028 годах... необходимо преодолеть множество технических аспектов и учесть стоимость".

Чой считает, что Samsung лучше иметь достаточно времени для подготовки перед ожидаемым расцветом рынка микро OLED - по его мнению, доминирование может быть достигнуто при тщательном инвестировании в исследования и разработки (RandD). Он сказал: "В течение оставшихся 2-3 лет мы будем направлять силы и средства на то, чтобы Samsung Display не отставала на рынке микро OLED и представила решения, конкурентоспособные по сравнению с конкурентами... Приобретение Imagine, американской компании по производству дисплеев, также является частью этих усилий".