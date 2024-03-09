Обе игры входят в Valiant Hearts: The Collection и доступны на различных платформах, включая Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и PC через Ubisoft Connect.

Обе игры доступны на различных платформах, включая Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и PC через Ubisoft Connect. Первая часть серии, Valiant Hearts: The Great War, рассказывает истории пяти персонажей, которые переживают ужасы Первой мировой войны. Игроки смогут следить за приключениями Карла, Эмиля, Фредди, Анны и Уолта - собаки-санитара, которая также помогает пройти игрокам некоторые уровни.

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Valiant Hearts: Coming Home является продолжением серии и рассказывает о четырех взаимосвязанных историях, связанных с событиями Первой мировой войны. Игрокам предстоит взять на себя роль Джеймса, старшего брата Фредди, который присоединяется к историческому отряду Harlem Hellfighters, Анны - медсестры, Эрнста - немецкого водолаза и Джорджа - британского авиатора. В этой игре также будет присутствовать добрый пес Уолт, который помогает игрокам в решении головоломок и исследовании.

Одной из особенностей игры является важная роль музыки, так как "Гарлемские бойцы" сыграли важную роль в представлении джазовой музыки в Европе. Игроки смогут послушать джазовый саундтрек, написанный Джейсоном Мораном, на музыкальных стриминговых платформах.

Ubisoft Da Nang, студия Ubisoft, впервые выпускает игру на консолях. Они приняли это решение, чтобы удовлетворить просьбы сообщества игроков, расширить аудиторию игры и создать Valiant Hearts: The Collection, включающий обе части игры. Разработчики столкнулись с некоторыми испытаниями, включая тщательное тестирование и адаптацию под требования каждой консоли. Они также обратили внимание на представление персонажей и исследовали их исторический контекст, чтобы обеспечить уважительное и точное изображение.

Обе игры, Valiant Hearts: Coming Home и Valiant Hearts: The Collection, доступны для покупки в Ubisoft Store и подписки Ubisoft+ Premium на различных платформах. Вся серия Valiant Hearts посвящена Первой мировой войне и важна для уважения истории "Гарлемских истребителей".