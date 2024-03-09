Целью такого расширения является сделать процесс отправки платежей более простым и удобным для игроков

Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net. Цель такого расширения - сделать процесс отправки платежей более простым и удобным для игроков. Оно также может помочь уменьшить или исключить комиссию, которую игроки платят за операции в иностранной валюте, их эмитенту карты.

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Кроме того, Blizzard отметила, что подписки для игроков из Аргентины будут отменены и автоматического продления не будет. Это сделано для предотвращения увеличения цен на подписки после изменения валюты.

В список валют, которые теперь поддерживает Battle.net, входят дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (AED), колумбийское песо (COP), коста-риканский колон (CRC), индонезийская рупия (IDR), израильский новый шекель (ILS), малайзийский ринггит (MYR), перуанский сол (PEN), катарский риал (QAR), сербский динар (RSD), саудовский риал (SAR), сингапурский доллар (SGD), тайский бат (THB) и уругвайский песо (UYU).

Компания также предоставляет FAQ, чтобы обеспечить игрокам больше информации о предстоящих изменениях. Присутствуют ответы на такие вопросы, как конвертация сохраненного баланса Battle.net в новую местную валюту, влияние на подписки World of Warcraft и используемый курс для конвертации USD/EUR в местную валюту.

Blizzard также отмечает, что компания будет продолжать оценивать, какие новые валюты стоит добавить в Battle.net, и сообщать об этом игрокам.

В конце FAQ также отмечается, что планируется добавление еще больше валют в будущем, но в данный момент нет возможности сообщить о подробностях. В целом, расширение поддержки валют в Battle.net предоставляет игрокам больше возможностей при осуществлении платежей и может сократить комиссии за операции в иностранной валюте.