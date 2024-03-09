Предполагается, что ресурсы будут выделены из проекта "Secure Enclave", который, по-видимому, связан с более широким траншем средств в рамках правительственного закона США CHIPS и Science Act

Сообщается, что правительство США готовит очень выгодные инвестиции в корпорацию Intel в размере $3,5 млрд. В опубликованной в середине недели статье Bloomberg говорится о том, что Белый дом разработал новый "законопроект о быстром расходовании средств". Помощники в Конгрессе полагают, что после официального утверждения и подписания средств компании будет поручено производство передовых полупроводников для военных и разведывательных программ.

Bloomberg предполагает, что ресурсы будут выделены из проекта "Secure Enclave", который, по-видимому, связан с более широким траншем средств в рамках правительственного закона США CHIPS и Science Act. Ожидается, что контракт будет действовать в течение трех лет. По данным Bloomberg: "ожидается, что Сенат примет закон к крайнему сроку - субботе (9 марта)".

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В ноябре прошлого года сообщалось, что руководство Intel и представители правительства США вели переговоры о выделении средств на производство чипов для военных и разведывательных целей. Затраты на строительство новых производственных мощностей оценивались в 3-4 млрд долларов.

В Bloomberg было представлено заявление Министерства торговли, но в нем говорилось только об общем бюджете в 10 млрд долларов: "Мы все еще изучаем влияние текста об ассигнованиях на программу... (мы рассчитываем) на продолжение работы с Конгрессом по реализации Закона о чипах и науке таким образом, чтобы это способствовало укреплению нашей экономики и национальной безопасности".

Ожидается, что TSMC, Micron и Samsung получат "многомиллиардные награды" в ближайшем будущем - эти транснациональные корпорации помогут укрепить потенциал североамериканского производства чипов.