На этой неделе Insomniac наконец-то выпустила патч New Game+ для игры Spider-Man 2

На этой неделе Insomniac наконец-то выпустила патч New Game+ для игры Spider-Man 2, но в итоге он включил в себя одно важное непредвиденное дополнение. Благодаря этому обновлению владельцы PS5 получили доступ к меню разработчиков, которое обычно закрыто для геймеров.

Игроки, обнаружившие меню разработчиков, быстро начали играть с ним. Оно позволяет переходить к различным частям игры, менять персонажей местами, чтобы вы могли свободно перемещаться в роли Венома, и выполнять другие различные настройки.

реклама

Меню разработчиков также содержит список миссий, которых на самом деле нет в игре, что заставляет фанатов строить предположения о потенциальном DLC. Эти миссии, судя по всему, связаны с другим персонажем - Жуком, дочерью Тумстоуна, который появлялся в первой игре.

Insomniac уже в курсе ситуации и выпустила исправление, так что если вы хотите сохранить доступ к меню разработчика для экспериментов, отключите автоматическое обновление.