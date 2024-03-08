Создание персонажа - огромная часть многих ролевых игр, настолько, что игроки могут провести несколько часов, пытаясь создать своего идеального OC

Создание персонажа - огромная часть многих ролевых игр, настолько, что игроки могут провести несколько часов, пытаясь создать своего идеального OC. Грядущая Dragon's Dogma 2 от компании Capcom делает ставку на это, выпустив отдельное приложение для создания персонажей до официального выпуска игры.

Приложение "Dragon's Dogma 2 Character Creator & Storage" в Steam доступно для загрузки прямо сейчас и позволяет "настроить внешность вашего главного героя, Арисена, а также внешность и наклонности вашего компаньона, главной пешки. Вы можете сохранить до 5 персонажей, Arisen и Main Pawn соответственно".

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Разумеется, эти творения можно будет перенести в основную игру, когда ее выпустят 22 марта, что позволит вам сразу же перейти к игровому процессу, как только он начнется.

Стоит отметить, что визуальное качество в создателе персонажей может не совпадать с конечным продуктом: Capcom заявила, что "в основной игре будут доступны дополнительные графические опции".

Dragon's Dogma 2 готовится стать одной из крупнейших игр Capcom в этом году, и, учитывая относительно нишевую популярность первой игры, предложение создать персонажа заранее - отличный способ заставить потенциальных фанатов с нетерпением ждать выпуска полной версии игры.