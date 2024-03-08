Как и было анонсировано в прошлом году, предстоящий телесериал Fallout от Amazon наконец-то выйдет в эфир в апреле, а все эпизоды станут доступны для просмотра через Prime Video 11 апреля

Как и было анонсировано в прошлом году, предстоящий телесериал Fallout от Amazon наконец-то выйдет в эфир в апреле, а все эпизоды станут доступны для просмотра через Prime Video 11 апреля. Теперь, в преддверии этой даты, у нас есть полноценный трейлер, позволяющий узнать, чего стоит ожидать от сериала.

Многие уже отметили, насколько хорошо выглядела серия Fallout до сих пор. Костюмы и декорации выполнены с большой точностью. Предыдущий тизер-трейлер также был хорошо принят. Теперь у нас есть полноценный трейлер, который представит нам общую идею первого сезона, а также нескольких главных героев, за которыми мы будем следить.

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В сериале речь пойдет о новом обитателе хранилища, который покидает пределы подземного бункера, чтобы впервые исследовать мир на поверхности. К этому моменту прошло много времени, и Земля была разрушена ядерным оружием, оставив после себя расы мутантов, смешанных с другими выжившими людьми.

Трейлер очень хорошо передает дух игры и включает в себя хорошую долю юмора. Это сильное начало, и теперь нам предстоит увидеть, насколько хорошо будет воспринята серия, когда она выйдет в следующем месяце.