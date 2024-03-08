Обновление 1.10.30 доступно в Steam Beta и предлагает множество новых функций и исправлений для игры

Компания Bethesda выпустила крупное обновление для своей новой игры Starfield. Обновление 1.10.30 доступно в Steam Beta и предлагает множество новых функций и исправлений для игры. Одной из основных новых функций является фотомод, который позволяет игрокам устанавливать выражения и позы для своего персонажа и компаньонов. Также был добавлен сканер, который позволяет открывать двери и собирать урожай с открытым сканером.

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В обновлении была добавлена поддержка настройки FOV при использовании вида от третьего лица на корабле. Также был добавлен ползунок качества анизотропной фильтрации, а стоимость дигипика для использования функции Undo в мини-игре "Безопасность" была удалена.

Еще одной важной частью обновления являются исправления графики. Исправления включают в себя проблемы с мерцанием, улучшение качества теней и исправления для NVIDIA DLSS и AMD FSR. Были также внесены некоторые исправления в геймплей и квесты, которые ранее были замечены в игре.

Обновление также включает исправления множества арт-ошибок, таких как проблемы с доступностью сундука с товарами корабельного техника, доступ к космическим костюмам без взлома замков витрин и проблема с отображением маски рыбака при экипировке. Некоторые места, где игроки могли застрять или выйти из мира, также были исправлены.

В целом обновление 1.10.30 для Starfield предлагает множество новых функций и исправлений, которые сделают игру более увлекательной и улучшат графику и геймплей. Обновление доступно в Steam Beta и должно быть выпущено в качестве официального обновления в ближайшем будущем.