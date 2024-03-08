Эта платформа представляет собой портфель IP-технологий, включающий протяженные SerDes со скоростью более 200 Гбит/с, процессорные подсистемы, механизмы шифрования, системы-на-кристалле, межкристаллические соединения и высокопропускные интерфейсы физического уровня

Технологическая компания Marvell Technology представила первую в отрасли платформу 2 нм для производства полупроводников, оптимизированных для использования в ускоренной инфраструктуре. Эта платформа представляет собой портфель IP-технологий, включающий протяженные SerDes со скоростью более 200 Гбит/с, процессорные подсистемы, механизмы шифрования, системы-на-кристалле, межкристаллические соединения и высокопропускные интерфейсы физического уровня. Она позволит создавать пользовательские ускорители, коммутаторы Ethernet и другие устройства для облачных центров, кластеров и систем хранения.

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Инвестиции в компоненты платформы, такие как межсоединения и упаковка, являются ключевыми для ускоренной инфраструктуры. Это позволяет улучшить передачу данных и снизить стоимость, а также время вывода на рынок многочиповых решений. Важно отметить, что ожидается значительный рост производительности, мощности, площади и плотности транзисторов для удовлетворения потребностей будущих нагрузок искусственного интеллекта.

Marvell уже сотрудничает с TSMC в разработке платформ на техпроцессах 5 нм и 3 нм, и это сотрудничество сыграло важную роль в превращении компании из последователя в лидера в сфере инновационных технологий. Обе компании планируют продолжить сотрудничество и работать над разработкой передовых продуктов, используя лучшие технологические и упаковочные решения TSMC.

Marvell использует модульный подход к разработке полупроводникового дизайна, сосредотачиваясь на квалификации аналоговых и смешанных сигнальных ИС и передовой упаковке. Это позволяет компании быстрее выводить на рынок инновационные решения и усовершенствования в области технологий.

В целом, представление платформы 2 нм от Marvell является важным событием в области полупроводниковых решений для ускоренной инфраструктуры. Она демонстрирует стремление компании к развитию передовых технологий, которые будут способствовать росту производительности и эффективности в сфере искусственного интеллекта, облачных центров обработки данных и других сферах ускоренной инфраструктуры.